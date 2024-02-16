Когда Россия рассчитывает победить Украину — прогноз британских экспертов

Российские военные. Иллюстративное фото: росСМИ

Россия рассчитывает победить в войне Украину до 2026 года. В 2024 году командование российских вооруженных сил планирует вести операции на истощение украинских войск, а уже в следующем году захватить значительную часть территорий.

Об этом сообщил Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI).

Какую тактику будет использовать Россия в войне в течение следующих лет

Согласно данным RUSI, в этом году Кремль планирует истощить ВСУ, а в 2025 году оккупировать большую часть украинских территорий.

Российское командование имеет план действий, разбитый на три этапа, пишут в RUSI:

Первым этапом ведения войны России является продолжение давления на ВСУ по всей линии фронта, чтобы истощить личный состав и боеприпасы. Параллельно российские пропагандисты планируют подорвать доверие иностранных партнеров к Украине и сорвать военную помощь государству. После этого РФ хочет проводить наступательные операции, чтобы получить хотя бы небольшие успехи.

Эти успехи и оккупация территорий будут использованы, чтобы заставить Киев капитулировать на российских условиях. И, как прогнозируют британские аналитики, победа России может быть достигнута в 2026 году.

Напомним, оккупанты 16 февраля обстреляли фосфором Авдеевку Донецкой области. Кроме того, захватчики стали чаще сбрасывать на город управляемые авиабомбы.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Авдеевке. По его словам, Россия не успокоится, пока не уничтожит все живое, что там осталось. А в 3-й ОШБр рассказали о количестве потерь, понесенных захватчиками в боях.