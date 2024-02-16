Коли Росія розраховує перемогти Україну — прогноз британських експертів
Росія розраховує перемогти у війні Україну до 2026 року. У 2024 році командування російських збройних сил планує вести операції на виснаження українських військ, а вже наступного року захопити значну частину територій.
Про це повідомив Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI).
Яку тактику використовуватиме Росія у війні протягом наступних років
Згідно з даними RUSI, цьогоріч Кремль планує виснажити ЗСУ, а у 2025 році окупувати велику частину українських територій.
Російське командування має план дій, який розбитий на три етапи, пишуть в RUSI:
- Першим етапом ведення війни Росії є продовження тиску на ЗСУ на всій лінії фронту, щоб виснажити особовий склад та боєприпаси.
- Паралельно російські пропагандисти планують підірвати довіру іноземних партнерів до України та зірвати їх військову допомогу державі.
- Після цього РФ хоче проводити наступальні операції, щоб отримати хоча б невеликі успіхи.
Ці успіхи та окупація територій будуть використані для того, щоб змусити Київ капітулювати на російських умовах. І, як прогнозують британські аналітики, перемога Росії може бути досягнута у 2026 році.
Нагадаємо, окупанти 16 лютого обстріляли фосфором Авдіївку Донецької області. Крім того, загарбники почали частіше скидати на місто керовані авіабомби.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію в Авдіївці. За його словами, Росія не заспокоїться, доки не знищить усе живе, що там залишилося. А у 3-й ОШБр розповіли про кількість втрат, яких зазнали загарбники у боях.
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