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Коли Росія розраховує перемогти Україну — прогноз британських експертів

16 лютого 2024 19:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Коли Росія розраховує перемогти Україну — прогноз британських експертів
Російські військові. Ілюстративне фото: росЗМІ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росія розраховує перемогти у війні Україну до 2026 року. У 2024 році командування російських збройних сил планує вести операції на виснаження українських військ, а вже наступного року захопити значну частину територій.

Про це повідомив Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI).

Яку тактику використовуватиме Росія у війні протягом наступних років

Згідно з даними RUSI, цьогоріч Кремль планує виснажити ЗСУ, а у 2025 році окупувати велику частину українських територій.

Російське командування має план дій, який розбитий на три етапи, пишуть в RUSI:

  1. Першим етапом ведення війни Росії є продовження тиску на ЗСУ на всій лінії фронту, щоб виснажити особовий склад та боєприпаси.
  2. Паралельно російські пропагандисти планують підірвати довіру іноземних партнерів до України та зірвати їх військову допомогу державі. 
  3. Після цього РФ хоче проводити наступальні операції, щоб отримати хоча б невеликі успіхи.

Ці успіхи та окупація територій будуть використані для того, щоб змусити Київ капітулювати на російських умовах. І, як прогнозують британські аналітики, перемога Росії може бути досягнута у 2026 році.

Нагадаємо, окупанти 16 лютого обстріляли фосфором Авдіївку Донецької області. Крім того, загарбники почали частіше скидати на місто керовані авіабомби.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію в Авдіївці. За його словами, Росія не заспокоїться, доки не знищить усе живе, що там залишилося. А у 3-й ОШБр розповіли про кількість втрат, яких зазнали загарбники у боях.

війна
ЗСУ
Україна
окупанти
Росія

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