Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Авдеевке. По его словам, Россия не успокоится, пока не уничтожит все живое, что там осталось.

Об этом глава государства рассказал в ходе визита в Германию в пятницу, 16 февраля.

Зеленский про ситуацию в Авдеевке

Зеленский сообщил, что постоянно контактирует с военным руководством по поводу обстановки в городе и "подробно понимает", что там происходит.

"Что касается Авдеевки, то такая ситуация уже не первый день. Мы помним, что РФ делает с нашими городами и селами. Они не успокоятся, пока не уничтожат все живое, что там есть", — сказал Зеленский.

Президент уточнил, что украинские военнослужащие героически защищают стратегические объекты, логистические пути.

"Я детально понимаю, что происходит. Я контактирую с нашим военным руководством, я не буду говорить, какие новые подходы они используют. Их задача сделать все, чтобы защитить наших людей, и это главный сигнал от меня", — добавил глава государства.

Напомним, что Вооруженные силы Украины отходят от позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Украинские защитники удерживали позицию столько, сколько это было возможно.

Ранее пресс-офицер Третьей штурмовой бригады Александр Бородин рассказал, что Авдеевка превратилась в площадку для военных. Он уточнил, что гражданских там нет.