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У Третій штурмовій бригаді розповіли про втрати окупантів під Авдіївкою

16 лютого 2024 15:38
оновлено: 15:48
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Третій штурмовій бригаді розповіли про втрати окупантів під Авдіївкою
Військовий у знищеній Авдіївці. Ілюстративне фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Донеччині під Авдіївкою проти сил Третьої окремої штурмової бригади воює щонайменше 15 тисяч російських солдатів. Однак, воїни Збройних сил дають гідну відсіч ворогу і "стерли" 74 та 114 окремі мотострілецькі бригади Росії під час запеклих боїв.

Про це повідомила пресслужба 3-ої окремої штурмової бригади у п'ятницю, 16 лютого.

Втрати ворога в особовому складі під Авдіївкою

За попередньою інформацією 3-ої ОШБр, в особовому складі противники 4200 поранених та мертвих бійців внаслідок активних штурмових дій український захисників.

"Нашою бригадою завдано критичних уражень 74-ій та 114-ій окремим мотострілецьким бригадам зс рф. Обидва ворожі підрозділи — фактично "стерті". Попередньо реальна кількість втрат оцінюється в 4200 "200-ми" і "300-ми" противника", — йдеться в повідомленні.

Наразі найбільших втрат зазнає 30 мотострілецька бригада Росії. Тривають запеклі бої проти 35 та 55 ОМСБр 41 армії та  проти 21 і 15 ОМСБр 2 загальновійськової армії.

Також у битвах проти ЗСУ під Авдіївкою бере участь 114-та окрема мотострілецька бригада, яка раніше входила до складу військ так званої "ДНР".

"Окремі задачі виконує особовий склад ГРУ, що здійснює нічні штурми із застосуванням засобів нічного бачення, проводить диверсії, а також коригує удари авіації й артилерії", — зазначається в повідомленні.

Однак, попри значні втрати в складі загарбників, ситуація в Авдіївці залишається складною.

Скриншот допису 3 ОШБр
Скриншот допису 3 ОШБр

Нагадаємо, Володимир Зеленський прокоментував критичну ситуацію в Авдіївці. Президент переконаний, що Росія не заспокоїться, доки не знищить усе живе, що там залишилося.

Додамо, командувач ОСУВ "Таврія" заявив, що ЗСУ відходять від позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Військовослужбовці утримували цю позицію стільки, скільки це було можливо.

війна
росіяни
Україна
Донецька область
окупанти
Авдіївка
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