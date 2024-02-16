У Третій штурмовій бригаді розповіли про втрати окупантів під Авдіївкою
На Донеччині під Авдіївкою проти сил Третьої окремої штурмової бригади воює щонайменше 15 тисяч російських солдатів. Однак, воїни Збройних сил дають гідну відсіч ворогу і "стерли" 74 та 114 окремі мотострілецькі бригади Росії під час запеклих боїв.
Про це повідомила пресслужба 3-ої окремої штурмової бригади у п'ятницю, 16 лютого.
Втрати ворога в особовому складі під Авдіївкою
За попередньою інформацією 3-ої ОШБр, в особовому складі противники 4200 поранених та мертвих бійців внаслідок активних штурмових дій український захисників.
"Нашою бригадою завдано критичних уражень 74-ій та 114-ій окремим мотострілецьким бригадам зс рф. Обидва ворожі підрозділи — фактично "стерті". Попередньо реальна кількість втрат оцінюється в 4200 "200-ми" і "300-ми" противника", — йдеться в повідомленні.
Наразі найбільших втрат зазнає 30 мотострілецька бригада Росії. Тривають запеклі бої проти 35 та 55 ОМСБр 41 армії та проти 21 і 15 ОМСБр 2 загальновійськової армії.
Також у битвах проти ЗСУ під Авдіївкою бере участь 114-та окрема мотострілецька бригада, яка раніше входила до складу військ так званої "ДНР".
"Окремі задачі виконує особовий склад ГРУ, що здійснює нічні штурми із застосуванням засобів нічного бачення, проводить диверсії, а також коригує удари авіації й артилерії", — зазначається в повідомленні.
Однак, попри значні втрати в складі загарбників, ситуація в Авдіївці залишається складною.
Нагадаємо, Володимир Зеленський прокоментував критичну ситуацію в Авдіївці. Президент переконаний, що Росія не заспокоїться, доки не знищить усе живе, що там залишилося.
Додамо, командувач ОСУВ "Таврія" заявив, що ЗСУ відходять від позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Військовослужбовці утримували цю позицію стільки, скільки це було можливо.
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