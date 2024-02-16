Декілька бійців ЗСУ заблоковано в бункері на авдіївському "Зеніті", — соцмережі

Українські військовослужбовці. Фото: AP Photo

Семеро українських бійців нібито залишилися заблокованими в бункері на авдіївському "Зеніті". У мережі поширюється відеорозмова сім'ї з пораненим захисником позиції. При цьому командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський спростував цю інформацію.

Відповідне відео соціальні мережі поширили у п'ятницю, 16 лютого.

Розмова пораненого бійця із сім'єю

За словами військовослужбовця, у нього перебиті обидві ноги та осколкові поранення спини. Його та ще шістьох постраждалих бійців нібито мали забрати на авто, проте машина так і не приїхала.

"І що, ніхто не приїде. Ваші хлопці там теж є?" — запитує родичка.

"Всі пішли, нам сказали, що машина нас забере. У мене ноги перебиті й уламкові поранення, я взагалі нічого не можу", — відповідає військовий.

"А ти там сам?" — запитує жінка.

"Ні, нас шестеро людей", — відповідає поранений боєць.

"Як вони могли вас покинути?" — запитує дружина бійця.

"Я не знаю. Чотири людини не можуть ходити, так само як і я", — додав військовослужбовець.

Офіційна заява ВСУ

Тарнавський заявив, що станом на 13:00 в Авдіївці не було заблокованих українських підрозділів. За його словами, у складних обставинах на полі бою головне — це зберегти життя солдата.

"Так, українські підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки. На інших загрозливих напрямках у разі потреби також здійснюється маневр військами з переходом на нові підготовлені позиції, щоб мати можливість і надалі знищувати російських окупантів та утримувати місто", — сказав Тарнавський.

Нагадаємо, українські військові відходять з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Рішення про відхід було прийнято для збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію в Авдіївці. За його словами, Росія не упокоїться, доки не знищить усе живе, що там залишилося.