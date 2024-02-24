Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Вторая годовщина 24 февраля — как началась война за существование Украины arrow

Вторая годовщина 24 февраля — как началась война за существование Украины

24 февраля 2024 05:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Другі роковини 24 лютого — початок вторгнення і ключові бої
Украинские военные в Буче. Фото архивное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Два года назад армия России совершила коварное и вероломное вторжение в Украину, провозгласив свои действия проведением так называемой "специальной военной операции". Несмотря на стремительное продвижение вражеских войск, украинцы страшной ценой смогли сдержать нашествие оккупантов и даже отбросить их, проведя деоккупацию захваченных территорий и продолжив борьбу за существование Украины.

О начале самой кровавой войны в Европе XXI века, и о ключевых битвах февраля 2022 года — читайте в материале Новини.LIVE.

Начало российского вторжения

Вторая годовщина 24 февраля — как началась война за существование Украины
Президент России Владимир Путин объявляет войну. Источник: росСМИ

Перед началом войны главари так называемых "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились с прямым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой присоединить к России оккупированные в 2014-2015 годах территории Луганской и Донецкой областей. Российский президент заявил, что больше предыдущие Минские договоренности не действуют, и благодаря влиянию советника по нацбезопасности РФ Николая Патрушева и министра обороны России Сергея Шойгу в ночь на четверг 24 февраля 2022 года объявил о начале "специальной военной операции", чем фактически объявил войну Украине.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима", — цинично заявил глава Кремля.

Вторая годовщина 24 февраля — как началась война за существование Украины
Рязанские десантники во время битвы за Гостомель. Фото: скриншот

Концентрированные на границе моторизованные части российских войск пересекли украинско-российскую границу со стороны Беларуси, Крыма, и с других приграничных территорий, в частности со стороны Белгорода на границе с Харьковом. Ракетные удары были осуществлены по Киеву, Харькову, Ивано-Франковску, Луцку, Днепру, Василькову, Одессе и по подконтрольным Украине территориям Донбасса и Луганской области. ВКС РФ подняли в небо 350 самолетов как тактической, так и стратегической авиации.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении объявил о введении в Украине военного положения, а воздушное пространство над Украиной было полностью закрыто для гражданской авиации. Дипломатические отношения с Россией были разорваны.

"Посланный" российский военный корабль

Вторая годовщина 24 февраля — как началась война за существование Украины
Российский ракетный крейсер "Москва" готовится к выходу в открытое море. Источник: росСМИ

К острову Змеиный подошли российский ракетный крейсер "Москва" и сторожевой корабль, требуя от украинских пограничников сдаться, но крейсер был "послан по направлению российского военного корабля". Российские десантники при поддержке штурмовых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" начали штурм аэропорта "Гостомель", который с существенными потерями захватили вечером, а затем понеся потери в вертолетах, технике и личном составе, потеряли над ним контроль. Оккупанты также были зафиксированы в Ирпене, Буче и Чернобыле, захватив ЧАЭС.

Первые победные битвы февраля 2022 года

Вторая годовщина 24 февраля — как началась война за существование Украины
Люди на станции метро "Майдан Конституции" в Харькове. Источник: УНИАН

В Киеве и Харькове остановили движение метро, туда начали спускаться местные жители. Началось сражение за Харьков, а в ЕС тем временем приняли решение отключить Россию от банковской системы SWIFT и заморозку российских активов. Впоследствии из Бучи и Ирпеня были выбиты подразделения рязанских десантников и уничтожены несколько боевиков "Ахмат". Таким образом, битва за Киев была выиграна.

Вторая годовщина 24 февраля — как началась война за существование Украины
Уничтоженная колонна российских войск в Харькове. Источник: Радио.Свобода

Тем временем в Харьков совершили прорыв российские пехотинцы 144 мотострелковой дивизии на бронеавтомобилях "Тигр" при поддержке спецназовцев СОБРа и ОМОНа. В результате на их перехват выдвинулась харьковская терроборона и Национальная гвардия. В результате два отряда сдались в плен без боя, все остальные и бронеавтомобили были уничтожены. Таким образом, после этого армия России больше не предпринимала попытки прорыва в город.

Вторая годовщина 24 февраля — как началась война за существование Украины
Жители освобожденного Купянска идут мимо уничтоженного российского БТР-82. Источник: УНИАН

Украинцев не испугали ни российская армия, ни блекауты, ни взрывы от ракет и гул вражеских истребителей. В 2022 году под контроль ВСУ вернулась Харьковская область, некоторые города Донбасса, и особенно — Херсон. Никто в мире не забудет зверства оккупантов в Буче и Изюме, карательные операции ФСБ и "Росгвардии", и все будут желать смерти кадыровским боевикам "Ахмата". Украинская борьба продолжается, поскольку с нашей страной находится целый мир, оказывая нам необходимую поддержку, потому что именно Украина борется за верховенство международного права и закона, тогда как в России православное мракобесие переплелось с ярким террористическим милитаризмом.

И мы непременно победим!

ВСУ в Купянске на Харьковщине: первые фото с украинским флагом
Украинские военные в Купянске. Источник: соцсети

События в канун второй годовщины российского вторжения

Напомним, ранее мы писали, что в ООН проведут дебаты ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ против Украины.

Между тем, во временно оккупированном Мариуполе оккупационные власти собираются праздновать начало полномасштабной войны, организуя соответствующие пропагандистские мероприятия.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о новых санкциях против РФ для 10 физических и 153 юридических лиц, а в правительстве Венгрии ко второй годовщине призвали "обе стороны" к мирным переговорам, ни разу не вспомнив страну-агрессора.

Владимир Зеленский
российские войска
ВСУ
Украина
оккупация
война в Украине
2 года войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

10 февраля 2024

07:32 Победительница шоу "Танці з зірками" призвала украинцев прийти в себя — причем тут Зеленский

20:13 Авто украинцев могут зарегистрировать в ТЦК и запретить передвигаться между областями

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

Актуальное по теме