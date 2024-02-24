Другі роковини 24 лютого — початок вторгнення і ключові бої

Українські військові у Бучі. Фото архівне: УНІАН

Два роки тому армія Росії здійснила підступне та віроломне вторгнення в Україну , проголосивши свої дії проведенням так званої "спеціальної військової операції". Попри стрімкий наступ ворожих військ, українці страшною ціною змогли стримати навалу окупантів і навіть відкинути їх, провівши деокупацію захоплених територій та продовживши боротьбу за існування України.

Про початок найкривавішої війни в Європі XXI століття і про ключові битви лютого 2022 року — читайте в матеріалі Новини.LIVE.



Початок російського вторгнення

Президент Росії Володимир Путін повідомляє про війну. Джерело: росЗМІ

Перед початком війни ватажки так званих "ЛНР" та "ДНР" Леонід Пасічник та Денис Пушилін звернулися з прямим листом до президента Росії Володимира Путіна з проханням приєднати до Росії окуповані у 2014-2015 роках території Луганської та Донецької областей. Російський президент заявив, що більше попередні Мінські домовленості не діють і завдяки впливу радника з нацбезпеки РФ Миколи Патрушева та міністра оборони Росії Сергія Шойгу в ніч на четвер 24 лютого 2022 року оголосив про початок "спеціальної військової операції", ніж фактично оголосив війну Україні.

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета — захист людей, які протягом восьми років наражаються на знущання та геноцид з боку київського режиму", — цинічно заявив глава Кремля.

Рязанські десантники під час битви за Гостомель. Фото: скріншот

Концентровані на кордоні моторизовані частини російських військ перетнули українсько-російський кордон з боку Білорусі, Криму та інших прикордонних територій, зокрема з боку Білгорода на кордоні з Харковом. Ракетні удари були здійснені по Києву, Харкову, Івано-Франківську, Луцьку, Дніпру, Василькову, Одесі та підконтрольним Україні територіям Донбасу та Луганської області. ПКС РФ підняли в небо 350 літаків як тактичної, і стратегічної авіації.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні оголосив про запровадження в Україні воєнного стану, а повітряний простір над Україною був повністю закритий для цивільної авіації. Дипломатичні відносини з Росією було розірвано.

"Посланий" російський військовий корабель

Російський ракетний крейсер "Москва" готується до виходу у відкрите море. Джерело: росЗМІ

До острова Зміїний підійшли російський ракетний крейсер "Москва" та сторожовий корабель, вимагаючи від українських прикордонників здатися, але крейсер був "посланий у напрямку російського військового корабля". Російські десантники за підтримки штурмових вертольотів Ка-52 "Алігатор" розпочали штурм аеропорту "Гостомель", який із суттєвими втратами захопили ввечері, а потім зазнавши втрат у вертольотах, техніці та особовому складі, втратили над ним контроль. Окупанти також були зафіксовані в Ірпені, Бучі та Чорнобилі, захопивши ЧАЕС.

Перші переможні битви лютого 2022 року

Люди на станції метро "Майдан Конституції" у Харкові. Джерело: УНІАН

У Києві та Харкові зупинили рух метро, туди почали спускатись місцеві жителі. Почалася битва за Харків, а в ЄС тим часом ухвалили рішення відключити Росію від банківської системи SWIFT та заморожування російських активів. Згодом з Бучі та Ірпеня було вибито підрозділи рязанських десантників та знищено кількох бойовиків "Ахмат". Таким чином, битва за Київ була виграна.

Знищено колону російських військ у Харкові. Джерело: Радіо.Свобода

Тим часом у Харків здійснили прорив російські піхотинці 144 мотострілецької дивізії на бронеавтомобілях "Тигр" за підтримки спецпризначенці СЗШР та ЗМОПу. В результаті на їх перехоплення висунулась харківська тероборона та Національна гвардія. В результаті два загони здалися в полон без бою, решту та бронеавтомобілі було знищено. Таким чином, після цього армія Росії більше не робила спроб прориву в місто.

Жителі звільненого Куп'янська йдуть повз знищений російський БТР-82. Джерело: УНІАН

Українців не злякали ні російська армія, ні блекаути, ні вибухи від ракет та гомін ворожих винищувачів. 2022 року під контроль ЗСУ повернулася Харківська область, деякі міста Донбасу, і особливо — Херсон. Ніхто у світі не забуде звірства окупантів у Бучі та Ізюмі, каральні операції ФСБ та "Росгвардії", і всі бажатимуть смерті кадирівським бойовикам "Ахмата". Українська боротьба триває, оскільки з нашою країною знаходиться цілий світ, надаючи нам необхідну підтримку, тому що саме Україна бореться за верховенство міжнародного права та закону, тоді як у Росії православне мракобісся переплелось із яскравим терористичним мілітаризмом.

І ми неодмінно переможемо!

Українські військові у Куп'янську. Джерело: соцмережі

Події напередодні другої річниці російського вторгнення

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ООН проведуть дебати до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ проти України.

Тим часом у тимчасово окупованому Маріуполі окупаційна влада збирається святкувати початок повномасштабної війни, організовуючи відповідні пропагандистські заходи.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про нові санкції проти РФ для 10 фізичних та 153 юридичних осіб, а в уряді Угорщини до другої річниці закликали "обидві сторони" до мирних переговорів, жодного разу не згадавши країну-агресора.