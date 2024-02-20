В ООН проведуть заходи, присвячені річниці повномасштабного вторгнення РФ до України

Засідання Радбезу ООН. Фото: Reuters

Генеральна асамблея і Рада безпеки Організації об'єднаних націй проведуть дебати з приводу другої річниці повномасштабного російського вторгнення до України.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на секретаріат Радбезу ООН.

В ООН проведуть дебати з приводу вторгнення РФ до України

"У п’ятницю, 23 лютого, Генеральна Асамблея ООН обговорить питання порядку денного "Ситуація на тимчасового окупованих територіях України", а Рада безпеки проведе відкриті дебати з приводу другої річниці повномасштабного російського вторгнення", — говориться у повідомленні.

Зазначається, що дебати в Радбезі розпочнуться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом).

З проханням стосовно засідання Ради безпеки звернулася Україна. Цю ініціативу підтримала Словенія, яка нині є непостійним членом Радбезу.

Очікується, що з доповіддю виступить генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш.

Крім того, до дебатів долучиться міністр закордонних справ Словенії Таня Файон.

Раніше ми повідомляли, що для того, щоб Україна змогла повністю відновити власний туристичний сектор та культурну спадщину, необхідно близько 9 мільярдів доларів. Це пов'язано із серйозними наслідками російських атак.

Агентство ООН з надання допомоги палестинським біженцям (UNRWA) звільнило всіх працівників, які підозрюються до нападів ХАМАС на Ізраїль. Серед обвинувачених було 12 людей.