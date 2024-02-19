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У Маріуполі росіяни готують свято початку СВО на роковини війни — що відомо

19 лютого 2024 18:03
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Роковини повномаштабної війни - в Маріуполі окупанти готують свято
Зруйнована вивіска Маріуополь. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В тимчасово окупованому Маріуполі окупаційна влада збирається святкувати початок повномасштабної війни в Україні й організовує заходи, приурочені початку СВО. 

Деталі Новини.LIVE ексклюзивно розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

Друга річниця війни в Маріуполі 

"Вони поєднали 23 лютого, день народження окупаційної армії, і 24 лютого. Будуть святкувати як старт початку СВО. В школах проводитимуться концерти, дітям вже роздали вірші і пісні. Буде запрошена окупаційна військова адміністрація, окупанти. Будуть дякувати за те, що вони їх окупували", — сказав Андрющенко. 

Також він додав, що все ж в місті є активні партизанські рухи й окупанти бояться українських партизан. Тому всі заходи будуть проводити саме в школах, розуміючи, що ніхто з проукраїнських людей не захоче, аби постраждали діти. 

"Вони не хочуть драконити заздалегідь людей, бояться наших партизан. Побоювання логічні й обґрунтовані, адже можуть бути активні дії партизан щодо ліквідації учасників. Спілкуючись з нашим спротивом, ми розуміємо, що кожен учасник заходу, кожен окупант є військовою ціллю. Але школи ніхто чіпати не буде", — додав Андрющенко.  

Як ми писали раніше, неподалік Маріуполя зранку 19 лютого впала повітряна ціль, за інформацією джерел — ворожий літак. У місті фіксують вибухи. Кілька літаків відпрацювали на Донецькому напрямку і поверталися назад, щонайменше один був збитий.

Нагадаємо, 24 лютого 2024 року в Україні відзначатимуть роковини повномаштсбаної війни. Рівно два роки, як Росія розв'язала війну на нашій території. Маріуполь з перших днів опинився в окупації, і за два роки ворог встиг встановити в місті свої правила. 

Новини.LIVE раніше писали, що в Маріуполі окупанти проводять жорсткі зачистки, зникають цивільні. За даними правозахисників, за перший рік повномасштабного вторгнення Росії у Маріуполі Донецької області загинули щонайменше 8000 людей. 

війна
школи
Маріуполь
окупанти
окупація
2 роки війни

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