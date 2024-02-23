Угорщина до другої річниці війни закликала Україну та Росію до переговорів

Уряд Угорщини. Фото: Laszlo Balogh

Уряд Угорщини до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ проти України закликав "обидві сторони" до мирних переговорів. Також в заяві жодного разу не згадали країну-агресора.

Про це пише видання "Європейська правда" в п'ятницю, 23 лютого.

Про що йдеться в заяві уряду Угорщини

Заява була опублікована ще 22 лютого. В ній угорські депутати вшанували пам'ять загиблих внаслідок війни та висловили співчуття "сотням тисяч" вдів і сиріт.

Також в угорському уряді додали, що їхня країна допомагає нашій державі пілкуватися про поранених.

Крім того, в заяві йдеться про те, що Угорщина "підтримує через найбільшу у своїй історії гуманітарну програму мільйони тих, хто втратив все чи став біженцями", допомагає енергетичній безпеці та у відновленні України.

Заклик до мирних переговорів

"На тверде переконання Угорщини, цей конфлікт не можна вирішити у військовий спосіб. Війна не має розширитись і не можна допустити її ескалації, війна має закінчитись. Угорщина підтримує негайне припинення вогню та мирні переговори і закликає сторони діяти відповідним чином", — додали депутати.

Парламентарії наголосили, що відновлення сувернітету України є в інтересах Угорщини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ООН проведуть дебати до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ проти України.

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен відвідали Личаківське кладовище у Львові. Там вони вшанували пам'ять загиблих українських воїнів.