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Чи буде Росія атакувати Україну на річницю війни 24 лютого — відповідь Ігната

23 лютого 2024 16:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Чи буде Росія атакувати Україну на річницю війни 24 лютого — відповідь Ігната
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат наголосив, що очікувати російських атак потрібно завжди, і до них варто бути готовими. Військовий припускає, що на другу річницю повномасштабного вторгнення можуть відбутися обстріли, тому українцям не можна розслаблятися.

Про це речник заявив в ефірі телемарафону в п'ятницю, 23 лютого.

Росія може завдати удару по Україні 24 лютого

Ігнат підкреслив, що російські обстріли можуть відбутися в будь-який момент, включно і 24 лютого. Проте речник не радить прив'язуватися до дат, оскільки минулого року всі також очікували на масований удар росіян 23 і 24 лютого, однак цього не сталося.

"Очікувати від Росії якоїсь гидоти треба завжди, тому що це країна, яка намагається нас знищити. Можливо, і буде якась прив'язка до дат, а можливо і не буде. Я хочу нагадати як було торік, була перша річниця, всі чекали і 23 лютого, і 24. Тоді не було обстрілів ні 23, ні 24", — зауважив представник Повітряних сил.

При цьому військовий нагадав, що росіяни завдали масованого удару 9 березня, коли цього не очікували.

"Аж на цей час було відтягнуто чергову масовану атаку. Тому розслаблятися не потрібно, ППО завжди в готовності до відбиття повітряного нападу противника", — підсумував Ігнат.

Нагадаємо, речник ПС ЗСУ назвав пріоритет українських військових, заявивши, що оборонці неба України мають не дозволити російській тактичній авіації перехопити домінування в повітрі та не підпускати ворожі літаки до українських міст.

Також ми писали про те, що в ніч проти 23 лютого росіяни обстріляли Дніпро. В місті вщент зруйновано декілька квартир у багатоповерхівці, житлові будинки та підприємства. Поранення отримали восьмеро людей. Крім того, ворог атакував Одесу. Внаслідок обстрілу загинуло троє людей.

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Росія
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Юрій Ігнат
Повітряні Сили ЗСУ
2 роки війни

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