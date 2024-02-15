Бои за Авдеевку — в Азове рассказали, какую тактику нужно применить ВСУ

Военные в уничтоженной Авдеевке. Фото: Instagram / libkos

Начальник штаба бригады "Азов", майор Богдан Кротевич прокомментировал критическую ситуацию в Авдеевке на Донетчине. Военный убежден, что вооруженные силы не должны "биться лоб в лоб с россиянами".

Об этом начальник штаба сообщил в Telegram, в четверг, 15 февраля.

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Кротевич отреагировал на ожесточенные бои, которые ведутся в Авдеевке, куда недавно перебросили 3 отдельную штурмовую бригаду.

Военный заявил, что на этом участке фронта необходимо "обрезать наступающие силы противника с фланга" и "не биться лоб в лоб с россиянами". Также он добавил, что сейчас важен не технологический прогресс, а умение им пользоваться.

"Нельзя биться лоб в лоб с армией РФ. Да и вообще, с любой армией, как пьяные алкаши обмениваться прямыми ударами — это бессмысленно. Почему мы постоянно упираемся в ту же ошибку?! Не технологический прогресс нас спасет, вам хоть миллион Хаймарсов дай — важно как вы будете их использовать!" — говорится в сообщении.

Начальник штаба убежден, что успех на фронте могут принести маневры, а не "наступление в лобовую".

По его словам, успех на фронте могут принести маневры, а не "наступление в лобовую".

"Маневры принесут победу. Не наступления на 5 линиях обороны в лобовую, не заброс бригадами направление основного удара противника! Их больше, понимаете? Пишу прямо — обрежьте наступающие силы противника с фланга! , — написал Кротевич.

Скриншот поста Кротевича

Военный изобразил схемы наступления, по которым, по его мнению, должны двигаться ВСУ.

Скриншот поста Кротевича

Скриншот поста Кротевича

Скриншот поста Кротевича

Напомним, пресс-служба 3 ОШБр заявила, что ситуация в Авдеевке сейчас критическая. В городе продолжаются уличные бои. Оборону города усилила штурмовая бригада.

Добавим, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин рассказал, что украинские воины под Авдеевкой дают отпор армии противника, которая значительно преобладает количество бойцов ВСУ.