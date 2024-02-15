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Бои за Авдеевку — в Азове рассказали, какую тактику нужно применить ВСУ

15 февраля 2024 18:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Бои за Авдеевку — в Азове рассказали, какую тактику нужно применить ВСУ
Военные в уничтоженной Авдеевке. Фото: Instagram / libkos
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Начальник штаба бригады "Азов", майор Богдан Кротевич прокомментировал критическую ситуацию в Авдеевке на Донетчине. Военный убежден, что вооруженные силы не должны "биться лоб в лоб с россиянами".

Об этом начальник штаба сообщил в Telegram, в четверг, 15 февраля.

Какую тактику должны применять ВСУ против оккупантов под Авдеевкой

Кротевич отреагировал на ожесточенные бои, которые ведутся в Авдеевке, куда недавно перебросили 3 отдельную штурмовую бригаду.

Военный заявил, что на этом участке фронта необходимо "обрезать наступающие силы противника с фланга" и "не биться лоб в лоб с россиянами". Также он добавил, что сейчас важен не технологический прогресс, а умение им пользоваться.

"Нельзя биться лоб в лоб с армией РФ. Да и вообще, с любой армией, как пьяные алкаши обмениваться прямыми ударами — это бессмысленно. Почему мы постоянно упираемся в ту же ошибку?! Не технологический прогресс нас спасет, вам хоть миллион Хаймарсов дай — важно как вы будете их использовать!" —  говорится в сообщении.

Начальник штаба убежден, что успех на фронте могут принести маневры, а не "наступление в лобовую".

По его словам, успех на фронте могут принести маневры, а не "наступление в лобовую".

"Маневры принесут победу. Не наступления на 5 линиях обороны в лобовую, не заброс бригадами направление основного удара противника! Их больше, понимаете? Пишу прямо — обрежьте наступающие силы противника с фланга! , — написал Кротевич.

Скриншот сообщения Кротевича
Скриншот поста Кротевича

Военный изобразил схемы наступления, по которым, по его мнению, должны двигаться ВСУ.

Скриншот сообщения Кротевича
Скриншот поста Кротевича
Скриншот сообщения Кротевича
Скриншот поста Кротевича
Скриншот сообщения Кротевича
Скриншот поста Кротевича

Напомним, пресс-служба 3 ОШБр заявила, что ситуация в Авдеевке сейчас критическая. В городе продолжаются уличные бои. Оборону города усилила штурмовая бригада.

Добавим, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин рассказал, что украинские воины под Авдеевкой дают отпор армии противника, которая значительно преобладает количество бойцов ВСУ.

война
россияне
Украина
полк "Азов"
Авдеевка
штурмовая бригада

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