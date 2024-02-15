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Пекельні бої в Авдіївці — екскомандир Азову Жорін розповів про критичну ситуацію в місті

15 лютого 2024 14:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Пекельні бої в Авдіївці — екскомандир Азову Жорін розповів про критичну ситуацію в місті
Зруйнована Авдіївка. Фото: Instagram / libkos
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Ситуація в Авдіївці, що на Донеччині, з кожним днем стає все гіршою. Російські війська намагаються захопити місто та ведуть активні штурмові дії, бої в Авдіївці зараз є найзапеклішими. Українські захисники дають відсіч армії противника, яка значно переважає кількість бійців Збройних сил.

Про це повідомив екскомандир полку "Азов" Максим Жорін в четвер, 15 лютого.

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Авдіївка зараз є містом, де ведуться найзапекліші бої на фронті. Українським воїнам доводиться давати відсіч ворогу, який значно переважає в чисельності. За словами Жоріна, окупанти "пруть з усіх сторін" і їх величезна кількість.

"Наша Третя штурмова виконує бойові завдання в умовах, які навіть нам було складно уявити", — йдеться в повідомленні. 

Як пише військовий, бої в Авдіївці зараз є найжорстокішими та найгарячішими за весь період війни. Битви ЗСУ проти загарбників значно пекельніші за ті, що були в Бахмуті.

Жорін також опублікував відео протитанкістів 3 ОШБр після бою з противником.

Нагадаємо, пресслужба 3 ОШБр заявила, що ситуація в Авдіївці зараз є критичною. Оборону міста посилила штурмова бригада.

У ці дні в Авдіївці тривають вуличні бої. Окупанти хочуть перерізати основний логістичний шлях ЗСУ, проте українські захисники створили запасні.

війна
росіяни
Україна
Донецька область
полк "Азов"
Авдіївка
Максим Жорін

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