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Бої за Авдіївку — в Азові розповіли, яку тактику потрібно застосувати ЗСУ

15 лютого 2024 18:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Бої за Авдіївку — в Азові розповіли, яку тактику потрібно застосувати ЗСУ
Військові в знищеній Авдіївці. Фото: Instagram / libkos
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Начальник штабу бригади "Азов", майор Богдан Кротевич прокоментував критичну ситуацію в Авдіївці, що на Донеччині. Військовий переконаний, що Збройні сили не мають "битися лоб у лоб з росіянами".

Про це начальник штабу повідомив у Telegram, в четвер, 15 лютого.

Яку тактику мають застосовувати ЗСУ проти окупантів під Авдіївкою

Кротевич відреагував на запеклі бої, які точаться в Авдіївці, куди нещодавно перекинули 3 окрему штурмову бригаду.

Військовий заявив, що на цій ділянці фронту необхідно "обрізати сили противника, що наступають, з флангу" і "не битися лоб у лоб з росіянами". Також він додав, що наразі важливий не технологічний прогрес, а вміння ним користуватися.

"Не можна битися лоба в лоба з армією РФ. Та й взагалі, з будь-якою армією, як п'яні алкаші обмінюватися прямими ударами — це безглуздо. Чому ми постійно впираємося в ту саму помилку?! Не технологічний прогрес нас врятує, вам хоч мільйон Хаймарсів дай — важливо як ви їх використовуватимете!" — йдеться в повідомленні.

Начальник штабу переконаний, що успіх на фронті можуть принести маневри, а не "настання у лобову".

За його словами, успіх на фронті можуть принести маневри, а не "наступ в лобову".

"Маневри принесуть перемогу. Не наступи на 5 ліній оборони в лобову, не закидання бригадами напрямок основного удару противника! Їх більше, розумієте?! Пишу прямо — обріжте наступаючі сили противника з флангу! Всі штурмові та механізовані підрозділи якісніше проведуть наступальні дії на напрямку де противник не очікує, ніж будуть потерпати під постійними обстрілами, не маючи змоги взагалі ні***на зробити, окрім просто затримати час", — написав Кротевич.

Скриншот допису Кротевича
Скриншот допису Кротевича

Військовий зобразив схеми наступу, за якими, на його думку, мають рухатися ЗСУ.

Скриншот допису Кротевича
Скриншот допису Кротевича
Скриншот допису Кротевича
Скриншот допису Кротевича
Скриншот допису Кротевича
Скриншот допису Кротевича

Нагадаємо, пресслужба 3 ОШБр заявила, що ситуація в Авдіївці зараз є критичною. В місті тривають вуличні бої. Оборону міста посилила штурмова бригада.

Додамо, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін розповів, що українські воїни під Авдіївкою дають відсіч армії противника, яка значно переважає кількість бійців ЗСУ.

війна
росіяни
Україна
полк "Азов"
Авдіївка
штурмова бригада

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