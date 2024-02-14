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Окупантам вдалося знову просунутися під Авдіївкою, — Deep State

14 лютого 2024 20:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Окупантам вдалося знову просунутися під Авдіївкою, — Deep State
Український солдат в окопі. Фото: Vatican News
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російським загарбникам знову вдалося просунутися в Авдіївці. Ситуація ускладнюється через постійне застосування росіянами керованих авіаційних бомб.

Про це повідомили аналітики Deep State.

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Росіяни просунулися в Авдіївці. Фото: DeepState

Росіяни просуваються в Авдіївці

"На півдні їхнє основне завдання — оточити "Зеніт", а на півночі — максимально продавити Сили оборони", — говориться у звіті.

Аналітики наголосили, що ситуація продовжує погіршуватися через безперервний обстріл КАБами та ракетами.

"Штурмові групи противника концентруються на тих ділянках, де вони мають успіх", — наголосили в Deep State.

Також загарбники накопичують живу силу у зайнятих у місті будинках.

Раніше ми повідомляли, що російські війська наближаються до захоплення Авдіївки. Минулого тижня окупанти дісталися зруйнованих передмість Авдіївки, а керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що ситуація зараз критична.

Нагадуємо, що в Авдіївці спостерігається негативна динаміка перебігу бойових дій. Крім того, на інших ділянках фронту російські загарбники продовжують тиснути на українських воїнів, але сила їх наступу значно знизилася.

війна
ЗСУ
Україна
окупанти
Авдіївка
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