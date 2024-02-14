Окупантам вдалося знову просунутися під Авдіївкою, — Deep State

Український солдат в окопі. Фото: Vatican News

Російським загарбникам знову вдалося просунутися в Авдіївці. Ситуація ускладнюється через постійне застосування росіянами керованих авіаційних бомб.

Про це повідомили аналітики Deep State.

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Росіяни просунулися в Авдіївці. Фото: DeepState

Росіяни просуваються в Авдіївці

"На півдні їхнє основне завдання — оточити "Зеніт", а на півночі — максимально продавити Сили оборони", — говориться у звіті.

Аналітики наголосили, що ситуація продовжує погіршуватися через безперервний обстріл КАБами та ракетами.

"Штурмові групи противника концентруються на тих ділянках, де вони мають успіх", — наголосили в Deep State.

Також загарбники накопичують живу силу у зайнятих у місті будинках.

Раніше ми повідомляли, що російські війська наближаються до захоплення Авдіївки. Минулого тижня окупанти дісталися зруйнованих передмість Авдіївки, а керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що ситуація зараз критична.

Нагадуємо, що в Авдіївці спостерігається негативна динаміка перебігу бойових дій. Крім того, на інших ділянках фронту російські загарбники продовжують тиснути на українських воїнів, але сила їх наступу значно знизилася.