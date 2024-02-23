Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Боец 3 ОШБр показал жуткие кадры самых жестоких боев за Авдеевку arrow

Боец 3 ОШБр показал жуткие кадры самых жестоких боев за Авдеевку

23 февраля 2024 18:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Боец 3 ОШБр показал жуткие кадры самых жестоких боев за Авдеевку
Фрагмент боев за Авдеевку. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Военнослужащий третьей отдельной штурмовой бригады с позывным "Берсерк" снял кадры самого ожесточенного боя за Авдеевку Донецкой области. На видео видно, что украинским защитникам тяжело было принимать стрелковый бой с врагом.

Почти пост-апокалиптичные кадры боя показали в 3 ОШБр в пятницу, 23 февраля.

В 3 ОШБр показали самый жестокий бой за Авдеевку

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику 18+

На жутких кадрах видны городской коксохимический завод, дачный кооператив и промышленные зоны, которые были фактически уничтожены в результате вражеских обстрелов.

Битва за Авдеевку — последние новости

Напомним, что ранее в пресс-службе подразделения показали кадры отражения российского штурма вблизи захваченных врагом останков города. В течение ночи непрерывных боев бойцы уничтожили 35 участвовавших в штурме российских десантников, еще девять были взяты в плен.

В то же время, заместитель командира подразделения Максим Жорин заявил, что на Авдеевском и других направлениях передовой ожидается сложная ситуация вследствие того, что россияне опрокидывают уцелевшие подразделения из Авдеевки.

А российский военкор-милблогер Андрей Морозов так и вообще застрелился после того, как обнародовал потери российских войск под Авдеевкой, высоко оценив организованное маршевое отступление ВСУ, и раскритиковав командование оккупационных войск.

ВСУ
Украина
Донецкая область
Авдеевка
война в Украине
2 года войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

10 февраля 2024

07:32 Победительница шоу "Танці з зірками" призвала украинцев прийти в себя — причем тут Зеленский

20:13 Авто украинцев могут зарегистрировать в ТЦК и запретить передвигаться между областями

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

Актуальное по теме