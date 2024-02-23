Боец 3 ОШБр показал жуткие кадры самых жестоких боев за Авдеевку

Фрагмент боев за Авдеевку. Фото: скриншот

Военнослужащий третьей отдельной штурмовой бригады с позывным "Берсерк" снял кадры самого ожесточенного боя за Авдеевку Донецкой области. На видео видно, что украинским защитникам тяжело было принимать стрелковый бой с врагом.

Почти пост-апокалиптичные кадры боя показали в 3 ОШБр в пятницу, 23 февраля.

В 3 ОШБр показали самый жестокий бой за Авдеевку

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На жутких кадрах видны городской коксохимический завод, дачный кооператив и промышленные зоны, которые были фактически уничтожены в результате вражеских обстрелов.

Битва за Авдеевку — последние новости

Напомним, что ранее в пресс-службе подразделения показали кадры отражения российского штурма вблизи захваченных врагом останков города. В течение ночи непрерывных боев бойцы уничтожили 35 участвовавших в штурме российских десантников, еще девять были взяты в плен.

В то же время, заместитель командира подразделения Максим Жорин заявил, что на Авдеевском и других направлениях передовой ожидается сложная ситуация вследствие того, что россияне опрокидывают уцелевшие подразделения из Авдеевки.

А российский военкор-милблогер Андрей Морозов так и вообще застрелился после того, как обнародовал потери российских войск под Авдеевкой, высоко оценив организованное маршевое отступление ВСУ, и раскритиковав командование оккупационных войск.