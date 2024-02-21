Попереду важкі бої — Жорін назвав напрямки, де загостриться ситуація після Авдіївки

Екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: wikimedia.org

Екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що на Авдіївському та інших напрямках передової очікується складна ситуація. За його словами, росіяни перекидають вцілілі підрозділи з Авдіївки.

Про це Максим Жорін повідомив у Telegram у середу, 21 лютого.

Жорін про ситуацію на передовій

Заступник командира 3 ОШБр зазначив, що наразі на Авдіївському напрямку все очевидно — російські загарбники будуть просуватися, доки зможуть.

За його словами, така ж складна ситуація й на інших напрямках, куди перекидають вцілілі підрозділи росіян з Авдіївки.

"В цілому нас чекають дуже складні бої. Говорив про це ще минулого року — росіяни готувались весь цей час. Готували сили, резерви, накопичували зброю та техніку. І підготувались", — розповів Жорін.

Він додав, що тепер Росія починає планомірно залучати резерви й техніку на полі бою. Майор анонсував складну ситуацію також на півдні та на Харківському напрямку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Максима Жоріна

Нагадаємо, що Жорін детально розповів, яка ситуація склалася на Авдіївському напрямку. Тепер армія РФ намагається штурмувати в районі населеного пункту Ласточкине.

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