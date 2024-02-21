Попереду важкі бої — Жорін назвав напрямки, де загостриться ситуація після Авдіївки
Екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що на Авдіївському та інших напрямках передової очікується складна ситуація. За його словами, росіяни перекидають вцілілі підрозділи з Авдіївки.
Про це Максим Жорін повідомив у Telegram у середу, 21 лютого.
Жорін про ситуацію на передовій
Заступник командира 3 ОШБр зазначив, що наразі на Авдіївському напрямку все очевидно — російські загарбники будуть просуватися, доки зможуть.
За його словами, така ж складна ситуація й на інших напрямках, куди перекидають вцілілі підрозділи росіян з Авдіївки.
"В цілому нас чекають дуже складні бої. Говорив про це ще минулого року — росіяни готувались весь цей час. Готували сили, резерви, накопичували зброю та техніку. І підготувались", — розповів Жорін.
Він додав, що тепер Росія починає планомірно залучати резерви й техніку на полі бою. Майор анонсував складну ситуацію також на півдні та на Харківському напрямку.
Нагадаємо, що Жорін детально розповів, яка ситуація склалася на Авдіївському напрямку. Тепер армія РФ намагається штурмувати в районі населеного пункту Ласточкине.
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