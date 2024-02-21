Бійці Третьої штурмової бригади показали кадри небезпечної операції в Авдіївці
Під час запеклих боїв в Авдіївці українські захисники виконували чимало небезпечних завдань, ризикуючи власним життям. Так, бійці Третьої штурмової бригади підійшли упритул до будівлі з окупантами та заклали там вибухові пристрої.
Відповідне відео опублікувала пресслужба Третьої штурмової бригади у Telegram в середу, 21 лютого.
Операція бійців Третьої штурмової бригади в Авдіївці
На відео — гараж у дачному кооперативі в Авдіївці. Під час боїв у місті там переховувались російські окупанти. Наші бійці дізналися про це і впритул підійшли, аби закласти там вибухові пристрої.
"Бойові групи підійшли упритул та заклали вибухові пристрої, фактично за спинами ворога — під тонкими стінами будівлі. Вибуховий результат — робота бійців 2-ї роти 1-го механізованого батальйону бригади", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів з Авдіївки.
Пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін розповів, що після того, як противник захопив Авдіївку, ситуація в місті й на його околицях залишається напруженою.
За даними командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, українські військові за весь час оборони Авдіївки ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів.
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