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Бійці Третьої штурмової бригади показали кадри небезпечної операції в Авдіївці

21 лютого 2024 10:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Бійці Третьої штурмової бригади показали кадри небезпечної операції в Авдіївці
Підрив приміщення з росіянами. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Під час запеклих боїв в Авдіївці українські захисники виконували чимало небезпечних завдань, ризикуючи власним життям. Так, бійці Третьої штурмової бригади підійшли упритул до будівлі з окупантами та заклали там вибухові пристрої.

Відповідне відео опублікувала пресслужба Третьої штурмової бригади у Telegram в середу, 21 лютого.

Операція бійців Третьої штурмової бригади в Авдіївці

На відео — гараж у дачному кооперативі в Авдіївці. Під час боїв у місті там переховувались російські окупанти. Наші бійці дізналися про це і впритул підійшли, аби закласти там вибухові пристрої.

"Бойові групи підійшли упритул та заклали вибухові пристрої, фактично за спинами ворога — під тонкими стінами будівлі. Вибуховий результат — робота бійців 2-ї роти 1-го механізованого батальйону бригади", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін розповів, що після того, як противник захопив Авдіївку, ситуація в місті й на його околицях залишається напруженою.

За даними командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, українські військові за весь час оборони Авдіївки ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів.

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