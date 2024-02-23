Третя штурмова показала, як відбила російський штурм під Авдіївкою

Знищення окупантів. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти продовжують наступ поблизу Авдіївки Донецької області. Бійці Третьої штурмової бригади відбивають штурми поблизу захопленого міста та завдають втрат ворогу.

Відео роботи захисників оприлюднила пресслужба бригади у Telegram у п'ятницю, 23 лютого.

Наступ росіян біля Авдіївки

"У спробах штурмувати накатами наші позиції на Авдіївському напрямку противник здійснив декілька висаджень десанту впритул до окопів", — йдеться у повідомленні.

Бійці розповіли, що одразу викликали вогневу підтримку — місце десантування ворога почали "крити" бригадні артилерія та дрони.

Водночас загиблих та поранених росіян давила їхня ж БМП, що доставляла нові групи десанту. А вцілілі окупанти намагалися захопити окопи, однак більшість з них ліквідували українські захисники у ближньому бою.

За одну ніч атак бійці Третьої штурмової знищили 35 окупантів та ще дев'ять взяли у полон. Станом на зараз продовжується стримування сил ворога під Авдіївкою.

Скриншот допису Третьої штурмової

Раніше Інституті вивчення війни пояснили, як Росія змогла захопити Авдіївку.

А у Третій штурмовій розповіли про рекордні втрати Росії в боях за місто.

За словами представника оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитра Лиховія, під час взяття міста російська армія втратила 47 тис. особового складу.