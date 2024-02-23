Третя штурмова показала, як відбила російський штурм під Авдіївкою
Російські окупанти продовжують наступ поблизу Авдіївки Донецької області. Бійці Третьої штурмової бригади відбивають штурми поблизу захопленого міста та завдають втрат ворогу.
Відео роботи захисників оприлюднила пресслужба бригади у Telegram у п'ятницю, 23 лютого.
Наступ росіян біля Авдіївки
"У спробах штурмувати накатами наші позиції на Авдіївському напрямку противник здійснив декілька висаджень десанту впритул до окопів", — йдеться у повідомленні.
Бійці розповіли, що одразу викликали вогневу підтримку — місце десантування ворога почали "крити" бригадні артилерія та дрони.
Водночас загиблих та поранених росіян давила їхня ж БМП, що доставляла нові групи десанту. А вцілілі окупанти намагалися захопити окопи, однак більшість з них ліквідували українські захисники у ближньому бою.
За одну ніч атак бійці Третьої штурмової знищили 35 окупантів та ще дев'ять взяли у полон. Станом на зараз продовжується стримування сил ворога під Авдіївкою.
Раніше Інституті вивчення війни пояснили, як Росія змогла захопити Авдіївку.
А у Третій штурмовій розповіли про рекордні втрати Росії в боях за місто.
За словами представника оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитра Лиховія, під час взяття міста російська армія втратила 47 тис. особового складу.
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