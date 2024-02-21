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"Воєнкор" Морозов застрелився після того, як розкрив дані про втрати РФ в Авдіївці, — росЗМІ

21 лютого 2024 13:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Воєнкор" Морозов застрелився після того, як розкрив дані про втрати РФ в Авдіївці, — росЗМІ
Авдіївка. Фото: 110th Mechanised Brigade/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські медіа заявляють, що пропагандист та учасник бойових дій на боці окупантів Андрій Морозов із позивним "Мурз" наклав на себе руки. Він писав про втрати російської армії в Авдіївці Донецької області.

Про це повідомила "Медіазона" у середу, 21 лютого. 

Самогубство Морозова

Російський пропагандист 18 лютого опублікував у своєму Telegram-каналі дані, за якими окупанти нібито втратили близько 16 тисяч солдатів убитими в боях за Авдіївку з жовтня 2023 року по лютий. 

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Андрій Морозов. Фото: росЗМІ

За словами Морозова, українська армія нібито організовано відступила, що суперечить офіційній російській позиції. Допис викликав критику пропагандистів РФ.

Згодом учасник бойових дій на боці окупантів видалив допис. В одній із останніх публікацій він заявив, що дані про втрати його змусило видалити командування.

"Воєкнор" заявляв, що в його полку залишилося 30% особового складу, а решта — поранені, вбиті або зникли безвісти. Морозов скаржився, що росіяни змушені купувати ліки за свій рахунок, а мобілізованих віддають під командування ПВК.

Що відомо про Морозова

Морозов, відомий у середині 2000-х як Бійцевий кіт Мурз, є блогером і прихильником сталінських ідей. У 2008 році він став першим російським блогером, який був засуджений за екстремістські публікації в інтернеті. Його визнали винним у дописах на платформі Livejournal, а також у незаконному зберіганні зброї. "Воєнкора" було засуджено до трьох років колонії.

У травні 2014 року цей блогер відправився до України з метою приєднатися до проросійських сепаратистів на Донбасі. Потрапити до їхнього складу йому вдалося з другої спроби: першого разу його захопили та катували російські козаки в Луганську.

З початку 2014 року Морозов обіймав посаду офіцера зв’язку у одному з підрозділів сепаратистських збройних сил у Луганську. Через Telegram-канал, на який підписано близько ста тисяч користувачів, він систематично ділився інформацією про хід бойових операцій. В своїх повідомленнях він висловлював незадоволення високим рівнем втрат, некомпетентністю російського військового керівництва, яке висилало недостатньо підготовлені підрозділи на лобові атаки, а також зазначав про проблеми з корупцією та ухиленням від звітування про втрати. Це призводило до конфліктів з керівництвом. Після чергового з них восени 2023 року він вирушив на передову.

Нагадаємо, російські окупанти захопили Авдіївку на Донеччині 17 лютого. Внаслідок бойових дій у місті не залишилося жодної вцілілої будівлі.

Також у британській розвідці спрогнозували, що окупанти після захоплення Авдіївки в Донецькій області спробують наступати на захід. Однак ворогу навряд чи вистачить на це боєздатності. 

війна
росіяни
самогубство
окупанти
Авдіївка

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