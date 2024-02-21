"Воєнкор" Морозов застрелився після того, як розкрив дані про втрати РФ в Авдіївці, — росЗМІ

Авдіївка. Фото: 110th Mechanised Brigade/Handout via REUTERS

Російські медіа заявляють, що пропагандист та учасник бойових дій на боці окупантів Андрій Морозов із позивним "Мурз" наклав на себе руки. Він писав про втрати російської армії в Авдіївці Донецької області.

Про це повідомила "Медіазона" у середу, 21 лютого.

Самогубство Морозова

Російський пропагандист 18 лютого опублікував у своєму Telegram-каналі дані, за якими окупанти нібито втратили близько 16 тисяч солдатів убитими в боях за Авдіївку з жовтня 2023 року по лютий.

Андрій Морозов. Фото: росЗМІ

За словами Морозова, українська армія нібито організовано відступила, що суперечить офіційній російській позиції. Допис викликав критику пропагандистів РФ.

Згодом учасник бойових дій на боці окупантів видалив допис. В одній із останніх публікацій він заявив, що дані про втрати його змусило видалити командування.

"Воєкнор" заявляв, що в його полку залишилося 30% особового складу, а решта — поранені, вбиті або зникли безвісти. Морозов скаржився, що росіяни змушені купувати ліки за свій рахунок, а мобілізованих віддають під командування ПВК.

Що відомо про Морозова

Морозов, відомий у середині 2000-х як Бійцевий кіт Мурз, є блогером і прихильником сталінських ідей. У 2008 році він став першим російським блогером, який був засуджений за екстремістські публікації в інтернеті. Його визнали винним у дописах на платформі Livejournal, а також у незаконному зберіганні зброї. "Воєнкора" було засуджено до трьох років колонії.

У травні 2014 року цей блогер відправився до України з метою приєднатися до проросійських сепаратистів на Донбасі. Потрапити до їхнього складу йому вдалося з другої спроби: першого разу його захопили та катували російські козаки в Луганську.

З початку 2014 року Морозов обіймав посаду офіцера зв’язку у одному з підрозділів сепаратистських збройних сил у Луганську. Через Telegram-канал, на який підписано близько ста тисяч користувачів, він систематично ділився інформацією про хід бойових операцій. В своїх повідомленнях він висловлював незадоволення високим рівнем втрат, некомпетентністю російського військового керівництва, яке висилало недостатньо підготовлені підрозділи на лобові атаки, а також зазначав про проблеми з корупцією та ухиленням від звітування про втрати. Це призводило до конфліктів з керівництвом. Після чергового з них восени 2023 року він вирушив на передову.

Нагадаємо, російські окупанти захопили Авдіївку на Донеччині 17 лютого. Внаслідок бойових дій у місті не залишилося жодної вцілілої будівлі.

Також у британській розвідці спрогнозували, що окупанти після захоплення Авдіївки в Донецькій області спробують наступати на захід. Однак ворогу навряд чи вистачить на це боєздатності.