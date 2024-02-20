Бойцы ССО показали кадры пребывания на Авдеевском коксохиме

Авдеевский коксохимический завод. Фото: 3-й полк им. Святослава Храброго

С начала полномасштабного вторжения России бойцы 3-го полка Сил специальных операций стояли на защите Авдеевки вместе с другими подразделениями. Так, украинские военные попали на Авдеевский коксохимический завод, где укрывались от круглосуточных обстрелов захватчиков.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций и показали фото военных на коксохиме в Авдеевке.

Бойцы ССО на коксохиме в Авдеевке

"С первого дня полномасштабной войны с РФ бойцы 3-го полка стояли на защите Авдеевки и вместе с другими подразделениями Сил Обороны успешно уничтожали технику и живую силу противника", — говорится в сообщении.

Украинские военные на Авдеевском коксохимическом заводе. Фото: 3-й полк им. Святослава Храброго

Украинские военные на Авдеевском коксохимическом заводе. Фото: 3-й полк им. Святослава Храброго

Украинские военные на Авдеевском коксохимическом заводе. Фото: 3-й полк им. Святослава Храброго

Украинские военные на Авдеевском коксохимическом заводе. Фото: 3-й полк им. Святослава Храброго

Украинские военные на Авдеевском коксохимическом заводе. Фото: 3-й полк им. Святослава Храброго

Отмечается, что бойцы полка успешно работали на разных позициях, внося свой вклад в оборону этого восточного рубежа.

"Благодарны каждому воину и помним о каждой потере. Вернем все украинские земли и отомстим за всех Героев, отдавших жизнь за свободу нашей страны!" — отметили в ССО.

Напомним, 19 февраля оккупанты заявили о полном контроле над коксохимическим заводом в Авдеевке. Ранее украинское военное командование приняло решение о выводе войск из города.

Как известно, на Авдеевском коксохиме также были бойцы 47 бригады, которые последними вышли из завода. К счастью, обошлось без потерь.

Также во время боев за Авдеевку некоторые подразделения Третьей штурмовой бригады оказались в окружении. Бойцам пришлось с боем пробиваться сквозь вражеские скамьи.

Аналитики ISW говорят, что темп российского продвижения под Авдеевкой резко замедлился после захвата города. Войскам агрессора придется взять оперативную паузу, или перебросить подкрепление в этот район с других участков фронта.