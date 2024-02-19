Росія повністю контролює Авдіївський коксохім, — Reuters

Авдіївський коксохім. Фото: REUTERS

Російські війська у понеділок, 19 лютого, заявили про повний контроль над коксохімічним заводом в Авдіївці. Раніше українське військове командування ухвалило рішення про виведення військ з міста.

Про це пише Reuters.

Росіяни захопили коксохім в Авдіївці

Журналісти зауважили, що закріплення російських військ в Авдіївці, зокрема, і на коксохімічному заводі, є їх "найбільшою перемогою на полі бою за дев’ять місяців" від моменту, як у травні 2023 року Росія захопила Бахмут.

Міноборони РФ заявило, що його війська просунулися приблизно на 9 км на цій ділянці лінії фронту протяжністю 1000 км.

Водночас Україна заявила, що відвела підрозділи з Авдіївки після місяця запеклих боїв, аби врятувати їх від повного оточення.

У матеріалі йдеться, що президент Росії Володимир Путін назвав "падіння Авдіївки" важливою перемогою та привітав російські війська.

Російське телебачення показало зняття синьо-жовтих прапорів України в місті та підняття триколору.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни пояснили, як Росія змогла захопити Авдіївку.

Раніше Центр національного спротиву повідомив, що підрозділи російського ГРУ зазнали критичних втрат під час "м'ясних штурмів" в Авдіївці.

За словами представника оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитра Лиховія, під час взяття міста російська армія втратила 47 тис. особового складу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ вийшли з міста через послаблення військової допомоги нашій державі. Однак, за його словами, українські військові повернуть Авдіївку.