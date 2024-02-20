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Росіяни сповільнили темпи просування після захоплення Авдіївки, — ISW

20 лютого 2024 05:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни сповільнили темпи просування після захоплення Авдіївки, — ISW
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Темп російського просування під Авдіївкою різко сповільнився після захоплення міста. Військам агресора доведеться взяти оперативну паузу або ж перекинути підкріплення у цей район з інших ділянок фронту.

Про це говориться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Наступ росіян сповільнився

Відомство посилається на заяву речника Таврійського угруповання військ Дмитра Лиховія, який зазначив, що за минулу добу кількість російських обстрілів на Авдіївському напрямку суттєво зменшилася.

Крім того, зменшилася кількість російських обстрілів й активність авіації загарбників у цьому районі. Наразі російські війська перегруповуються та ведуть розчищення міста.

Українські сили відійшли на нову лінію оборони, яку Збройні сили підготували заздалегідь й укріпили на "кількох рівнях".

Як розвиватимуться події

У звіті ISW зазначається, що російським силам, імовірно, доведеться провести оперативну паузу, перш ніж відновити суттєві наступальні операції на Авдіївському напрямку. Або ж їм доведеться перекинути на цей напрямок підкріплення з інших ділянок фронту, щоб не допустити кульмінації дій біля міста.

Лиховій та речник Сухопутних військ ЗСУ Ілля Євлаш, навпаки, заявили, що російське командування, ймовірно, найближчим часом перекине сконцентровані навколо Авдіївки сили на інші, невизначені ділянки лінії фронту.

Євлаш зазначив, що загарбникам знадобиться щонайменше тиждень, щоб перекинути підрозділи з Авдіївки в бій у невизначених районах фронту.

Раніше ми розповідали, що в Третій окремій штурмовій бригаді розповіли про свої втрати під час боїв за Авдіївку Донецької області. Підрозділ має як поранених, так і зниклих безвісти, але в полон з бійців не потрапив ніхто.

Український прикордонник із позивним "Хаскі" розповів, як російський окупант заблукав в Авдіївці Донецької області. Ворог пройшов по флангу та зайшов у двір будинку, в якому перебували українські захисники.

війна
ЗСУ
Україна
ISW
Авдіївка

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