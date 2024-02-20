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Бійці ССО показали кадри перебування на Авдіївському коксохімі

20 лютого 2024 07:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Бійці ССО показали кадри перебування на Авдіївському коксохімі
Авдіївський коксохімічний завод. Фото: 3-й полк ім. Святослава Хороброго
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

З початку повномасштабного вторгнення Росії бійці 3-го полку Сил спеціальних операцій стояли на захисті Авдіївки разом з іншими підрозділам. Так, українські військові потрапили на Авдіївський коксохімічний завод, де ховались від цілодобових обстрілів загарбників.

Про це повідомили в пресслужбі Сил спеціальних операцій та показали фото військових на коксохімі в Авдіївці. 

Бійці ССО на коксохімі в Авдіївці

"Від першого дня повномасштабної війни з РФ бійці 3-го полку стояли на захисті Авдіївки і разом з іншими підрозділами Сил Оборони успішно знищували техніку та живу силу противника", — йдеться у повідомленні. 

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Українські військові на Авдіївському коксохімічному заводі. Фото: 3-й полк ім. Святослава Хороброго
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Українські військові на Авдіївському коксохімічному заводі. Фото: 3-й полк ім. Святослава Хороброго
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Українські військові на Авдіївському коксохімічному заводі. Фото: 3-й полк ім. Святослава Хороброго
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Українські військові на Авдіївському коксохімічному заводі. Фото: 3-й полк ім. Святослава Хороброго
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Українські військові на Авдіївському коксохімічному заводі. Фото: 3-й полк ім. Святослава Хороброго

Зазначається, що бійці полку успішно працювали на різних позиціях, несучи свій вклад в оборону цього східного рубежу.

"Вдячні кожному воїну та пам'ятаємо про кожну втрату. Повернемо всі українські землі та помстимося за всіх Героїв, які віддали життя за свободу нашої країни!" — наголосили в ССО. 

Нагадаємо, 19 лютого окупанти заявили про повний контроль над коксохімічним заводом в Авдіївці. Раніше українське військове командування ухвалило рішення про виведення військ з міста.

Як відомо, на Авдіївському коксохімі також були бійці 47-ї бригади, які останніми вийшли з заводу. На щастя, обійшлося без втрат. 

Також під час боїв за Авдіївку деякі підрозділи Третьої штурмової бригади опинилися в оточенні. Бійцям довелося з боєм пробиватися крізь ворожі лави.

Аналітики ISW кажуть, що темп російського просування під Авдіївкою різко сповільнився після захоплення міста. Військам агресора доведеться взяти оперативну паузу або ж перекинути підкріплення у цей район з інших ділянок фронту.

українці
Донецька область
Авдіївка
ССО
війна в Україні
Росія

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