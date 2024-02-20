Бійці ССО показали кадри перебування на Авдіївському коксохімі

Авдіївський коксохімічний завод. Фото: 3-й полк ім. Святослава Хороброго

З початку повномасштабного вторгнення Росії бійці 3-го полку Сил спеціальних операцій стояли на захисті Авдіївки разом з іншими підрозділам. Так, українські військові потрапили на Авдіївський коксохімічний завод, де ховались від цілодобових обстрілів загарбників.

Про це повідомили в пресслужбі Сил спеціальних операцій та показали фото військових на коксохімі в Авдіївці.

Бійці ССО на коксохімі в Авдіївці

"Від першого дня повномасштабної війни з РФ бійці 3-го полку стояли на захисті Авдіївки і разом з іншими підрозділами Сил Оборони успішно знищували техніку та живу силу противника", — йдеться у повідомленні.

Українські військові на Авдіївському коксохімічному заводі. Фото: 3-й полк ім. Святослава Хороброго

Українські військові на Авдіївському коксохімічному заводі. Фото: 3-й полк ім. Святослава Хороброго

Українські військові на Авдіївському коксохімічному заводі. Фото: 3-й полк ім. Святослава Хороброго

Українські військові на Авдіївському коксохімічному заводі. Фото: 3-й полк ім. Святослава Хороброго

Українські військові на Авдіївському коксохімічному заводі. Фото: 3-й полк ім. Святослава Хороброго

Зазначається, що бійці полку успішно працювали на різних позиціях, несучи свій вклад в оборону цього східного рубежу.

"Вдячні кожному воїну та пам'ятаємо про кожну втрату. Повернемо всі українські землі та помстимося за всіх Героїв, які віддали життя за свободу нашої країни!" — наголосили в ССО.

Нагадаємо, 19 лютого окупанти заявили про повний контроль над коксохімічним заводом в Авдіївці. Раніше українське військове командування ухвалило рішення про виведення військ з міста.

Як відомо, на Авдіївському коксохімі також були бійці 47-ї бригади, які останніми вийшли з заводу. На щастя, обійшлося без втрат.

Також під час боїв за Авдіївку деякі підрозділи Третьої штурмової бригади опинилися в оточенні. Бійцям довелося з боєм пробиватися крізь ворожі лави.

Аналітики ISW кажуть, що темп російського просування під Авдіївкою різко сповільнився після захоплення міста. Військам агресора доведеться взяти оперативну паузу або ж перекинути підкріплення у цей район з інших ділянок фронту.