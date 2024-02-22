Бойцы "Азова" показали провальный штурм россиян — эффектные кадры из Кременского направления

Уничтоженный танк россиян. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают уничтожать врага на нашей земле. На Кременском направлении оккупанты пытались наступать, однако были уничтожены.

Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале АрміяINFORM в четверг, 22 февраля.

Уничтожение россиян на Кременском направлении

На Кременском направлении враг начал наступление с попытки разминирования и захвата позиций пехотой при поддержке танка.

В результате штурма танк россиян сгорел, а военные РФ с тяжелыми потерями были вынуждены отступить.

Известно, что по оккупантам работали защитники из бригады "Азов".

Напомним, группа россиян пыталась попасть на позиции украинских бойцов, однако была уничтожена с помощью FPV-дрона. Нацполиция обнародовала кадры ликвидации.

Недавно воины полка "Азов" показали, как FPV-дрон попал в блиндаж армии РФ. После этого на видео можно увидеть, как оккупанты начали бежать с места попадания, бросив своих собратьев умирать.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что на прошлой неделе украинские беспилотники "Армии дронов" поразили более 350 единиц вражеской техники. Среди поврежденной и уничтоженной техники есть танки, бронемашины, грузовики и пушки.