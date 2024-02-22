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Бойцы "Азова" показали провальный штурм россиян — эффектные кадры из Кременского направления

22 февраля 2024 19:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Бойцы "Азова" показали провальный штурм россиян — эффектные кадры из Кременского направления
Уничтоженный танк россиян. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники продолжают уничтожать врага на нашей земле. На Кременском направлении оккупанты пытались наступать, однако были уничтожены.

Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале АрміяINFORM в четверг, 22 февраля.

Уничтожение россиян на Кременском направлении

На Кременском направлении враг начал наступление с попытки разминирования и захвата позиций пехотой при поддержке танка.

В результате штурма танк россиян сгорел, а военные РФ с тяжелыми потерями были вынуждены отступить.

Известно, что по оккупантам работали защитники из бригады "Азов".

Напомним, группа россиян пыталась попасть на позиции украинских бойцов, однако была уничтожена с помощью FPV-дрона. Нацполиция обнародовала кадры ликвидации.

Недавно воины полка "Азов" показали, как FPV-дрон попал в блиндаж армии РФ. После этого на видео можно увидеть, как оккупанты начали бежать с места попадания, бросив своих собратьев умирать.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что на прошлой неделе украинские беспилотники "Армии дронов" поразили более 350 единиц вражеской техники. Среди поврежденной и уничтоженной техники есть танки, бронемашины, грузовики и пушки.

военные
оккупанты
полк "Азов"
война в Украине
2 года войны

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