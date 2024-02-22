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Бійці "Азову" показали провальний штурм росіян — ефектні кадри з Кремінського напрямку

22 лютого 2024 19:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Бійці "Азову" показали провальний штурм росіян — ефектні кадри з Кремінського напрямку
Знищений танк росіян. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники продовжують нищити ворога на нашій землі. На Кремінському напрямку окупанти намагалися наступати, однак були знищені.

Відповідне відео оприлюднили в Telegram-каналі АрміяINFORM у четвер, 22 лютого.

Знищення росіян на Кремінському напрямку

На Кремінському напрямку ворог почав наступ зі спроби розмінування та захоплення позицій піхотою за підтримки танку. 

У результаті штурму танк росіян згорів, а військові РФ з важкими втратами були змушені відступити.

Відомо, що по окупантах працювали захисники з бригади "Азов". 

Нагадаємо, група росіян намагалася потрапити на позиції українських бійців, однак була знищена за допомогою FPV-дрона. Нацполіція оприлюднила кадри ліквідації.

Нещодавно воїни полку "Азов" показали, як FPV-дрон влучив у бліндаж армії РФ. Після цього на відео можна побачити, як окупанти почали втікати з місця влучання, кинувши своїх побратимів помирати. 

Раніше голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що впродовж минулого тижня українські безпілотники "Армії дронів" уразили понад 350 одиниць ворожої техніки. Серед пошкодженої та знищенної техніки є танки, бронемашини, вантажівки та гармати.

військові
окупанти
полк "Азов"
війна в Україні
2 роки війни

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