Бойцы 30 бригады передали адские "гостинцы" оккупантам — видео

Бойцы 30 бригады готовятся к выстрелу. Фото: скриншот с видео

Военные 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского нанесли точный удар по скоплению оккупантов. Наши защитники передали "гостинцы" врагу из самоходной артиллерийской установки 2С1.

Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север" в четверг, 22 февраля, и опубликовала соответствующее видео.

Как бойцы 30 бригады уничтожают оккупантов

На кадрах видно, как украинские военные готовятся к выполнению боевого задания. Они нанесли удары по оккупантам с САУ 2С1.

"Отправка "гостинцев" для оккупантов. Команда "ВЫСТРЕЛ!" — сладкая музыка для ушей. САУ 2С1 играет как по нотам в оркестре под дирижированием командира. Виртуозность и мастерство", — говорят бойцы.

Скриншот сообщения ОК Север в Telegram

Напомним, недавно львовские операторы дронов поразили личный состав россиян, грузовую технику и гаубицу.

Кроме того, военные 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко показали, как умело уничтожают врага из самоходной артиллерийской установки Paladin.

Также воины полка "Азов" показали, как FPV-дрон попал в блиндаж армии РФ. После этого на видео можно увидеть, как оккупанты начали бежать с места попадания, бросив своих собратьев умирать.