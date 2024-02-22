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Бойцы 30 бригады передали адские "гостинцы" оккупантам — видео

22 февраля 2024 14:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Бойцы 30 бригады передали адские "гостинцы" оккупантам — видео
Бойцы 30 бригады готовятся к выстрелу. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Военные 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского нанесли точный удар по скоплению оккупантов. Наши защитники передали "гостинцы" врагу из самоходной артиллерийской установки 2С1.

Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север" в четверг, 22 февраля, и опубликовала соответствующее видео.

Как бойцы 30 бригады уничтожают оккупантов

На кадрах видно, как украинские военные готовятся к выполнению боевого задания. Они нанесли удары по оккупантам с САУ 2С1.

"Отправка "гостинцев" для оккупантов. Команда "ВЫСТРЕЛ!" — сладкая музыка для ушей. САУ 2С1 играет как по нотам в оркестре под дирижированием командира. Виртуозность и мастерство", — говорят бойцы.

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Скриншот сообщения ОК Север в Telegram

Напомним, недавно львовские операторы дронов поразили личный состав россиян, грузовую технику и гаубицу.

Кроме того, военные 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко показали, как умело уничтожают врага из самоходной артиллерийской установки Paladin.

Также воины полка "Азов" показали, как FPV-дрон попал в блиндаж армии РФ. После этого на видео можно увидеть, как оккупанты начали бежать с места попадания, бросив своих собратьев умирать.

ВСУ
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оккупанты
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