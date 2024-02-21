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ЗСУ вдарили по полігону окупантів на Донеччині — є десятки загиблих

21 лютого 2024 07:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ЗСУ вдарили по полігону окупантів на Донеччині — є десятки загиблих
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Stringer
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські військові 20 лютого завдали удару по полігону окупантів під Волновахою Донецької області. В результаті успішної роботи щонайменше 60 загарбників загинули.

Про це повідомляє Telegram-канал Російської служби BBC News у середу, 21 лютого.

Удар по полігоні окупантів

"У середині дня 20 лютого українські військові ймовірно завдали удару двома ракетами по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі Донецької області", — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що для удару українські військові, ймовірно, використали ракети HIMARS. 

Як відомо, на момент удару росіяни були вишикувані на полігоні та чекали на прибуття командувача, однак не всі дочекались. За різними оцінками, у тому числі самих військовослужбовців бригади, внаслідок удару могли загинути щонайменше 60 людей.

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Скриншот допису BBS в Telegram

Нагадаємо, 20 лютого у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. В районі будівлі так званого "уряду ДНР" сталася пожежа. 

Крім того, 19 лютого в Макіївці Донецької області внаслідок вибухів спалахнула нафтобаза окупантів. 

Донецька область
окупанти
ракета
полігон

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