ЗСУ вдарили по полігону окупантів на Донеччині — є десятки загиблих
Українські військові 20 лютого завдали удару по полігону окупантів під Волновахою Донецької області. В результаті успішної роботи щонайменше 60 загарбників загинули.
Про це повідомляє Telegram-канал Російської служби BBC News у середу, 21 лютого.
Удар по полігоні окупантів
"У середині дня 20 лютого українські військові ймовірно завдали удару двома ракетами по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі Донецької області", — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що для удару українські військові, ймовірно, використали ракети HIMARS.
Як відомо, на момент удару росіяни були вишикувані на полігоні та чекали на прибуття командувача, однак не всі дочекались. За різними оцінками, у тому числі самих військовослужбовців бригади, внаслідок удару могли загинути щонайменше 60 людей.
Нагадаємо, 20 лютого у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. В районі будівлі так званого "уряду ДНР" сталася пожежа.
Крім того, 19 лютого в Макіївці Донецької області внаслідок вибухів спалахнула нафтобаза окупантів.
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