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Атака "шахедов" на Днепропетровскую область — в ОВА назвали последствия

12 февраля 2024 08:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Атака "шахедов" на Днепропетровскую область — в ОВА назвали последствия
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска атаковали "шахедами" Днепропетровскую область в ночь на 12 февраля. Вследствие этого, жители Павлоградского района остались без света.

Об  этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в понедельник, 12 февраля.

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Ночью украинские защитники сбили ракету над Новомосковским районом и уничтожили шесть дронов над Павлоградским районом. При этом, атаки дронов на энергетические объекты привели к возникновению пожара, который был успешно локализован пожарными службами.

"Без света в Павлоградском районе остаются около 29 тыс. абонентов. В Терновке 10 тыс. абонентов без воды", — сообщил Лысак.

Глава Днепропетровской ОВА указал, что специалисты по энергетике активно работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры, стараясь как можно скорее восстановить нормальное функционирование домов и объектов инфраструктуры.

Обстрелы
Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Напомним, 11 февраля в Херсоне раздались мощные взрывы. Россия атаковала город с временно оккупированного левого берега. 

Также взрывы звучали в Одессе 11 февраля во время многочасовой воздушной тревоги в Одесской области. Вскоре громкие взрывы раздались и в Николаеве.

Кроме того, серия взрывов раздалась в Днепре поздно вечером, 10 февраля. А перед этим Воздушные силы Украины сообщили об атаке ударных дронов.

Взрывы звучали в Одессе 11 февраля во время многочасовой воздушной тревоги в Одесской области. Вскоре громкие взрывы раздались и в Николаеве.

Днепропетровская область
обстрелы
ракеты
дроны
война в Украине
Россия

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