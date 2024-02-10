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Взрывы в пригороде Днепра - группа "шахедов" на город

10 февраля 2024 23:06
обновлено: 23:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Серія вибухів в передмісті Дніпра зараз 10 лютого — "шахеди" дістаються міста
Взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в пригороде Днепра 10 февраля раздаются во время атаки вражеских беспилотников. Воздушные силы предупреждали о "шахедах" в сторону города с севера. Также в Днепропетровской и других южных областях была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают соцсети .

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Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Днепр"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Днепр"

Перед этим Воздушные силы предупреждали местных о группе беспилотников курсом на Днепр. Позже появилась информация о еще одной группе "шахедов".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время в ряде южных областей объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог в Украине 10 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:18. СМИ пишут о повторных взрывах в пригороде Днепра.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"

Новость дополняется...

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