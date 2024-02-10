Серія вибухів в передмісті Дніпра зараз 10 лютого — "шахеди" дістаються міста

Взрывы в пригороде Днепра - группа "шахедов" на город
10 февраля 2024 23:06
обновлено: 23:29
Взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: скриншот
Взрывы в пригороде Днепра 10 февраля раздаются во время атаки вражеских беспилотников. Воздушные силы предупреждали о "шахедах" в сторону города с севера. Также в Днепропетровской и других южных областях была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают соцсети .
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Перед этим Воздушные силы предупреждали местных о группе беспилотников курсом на Днепр. Позже появилась информация о еще одной группе "шахедов".
В настоящее время в ряде южных областей объявлена воздушная тревога.
Обновлено 23:18. СМИ пишут о повторных взрывах в пригороде Днепра.
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