Серія вибухів в передмісті Дніпра зараз 10 лютого — "шахеди" дістаються міста

Взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в пригороде Днепра 10 февраля раздаются во время атаки вражеских беспилотников. Воздушные силы предупреждали о "шахедах" в сторону города с севера. Также в Днепропетровской и других южных областях была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают соцсети .

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Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Днепр"

Перед этим Воздушные силы предупреждали местных о группе беспилотников курсом на Днепр. Позже появилась информация о еще одной группе "шахедов".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время в ряде южных областей объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:18. СМИ пишут о повторных взрывах в пригороде Днепра.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"

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