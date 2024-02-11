Беспощадная атака на Николаев - гремят очередные взрывы
Повторные взрывы в Николаеве в воскресенье, 11 февраля, прогремели около 01:35, они, вероятно, являются результатом работы ПВО. В город непрестанно суют "шахеды". Воздушные силы недавно предупредили об очередных группах БпЛА, пересекших границу Николаевской области.
О предполагаемой работе ПВО сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким .
"Ванек" отмечает, что в одной из частей Николаева раздались взрывы.
Перед этим украинские военные сообщали о новой группе беспилотников, направлявшихся в Николаевскую область.
Воздушная тревога продолжается, отбой раздался в Одесской и Днепропетровской областях.
Обновлено 01:49. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предположительно сообщил о работе ПВО в регионе.
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