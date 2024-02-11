Беспощадная атака на Николаев - гремят очередные взрывы

Взрывы в ночном городе. Иллюстративное фото: скриншот

Повторные взрывы в Николаеве в воскресенье, 11 февраля, прогремели около 01:35, они, вероятно, являются результатом работы ПВО. В город непрестанно суют "шахеды". Воздушные силы недавно предупредили об очередных группах БпЛА, пересекших границу Николаевской области.

О предполагаемой работе ПВО сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким .

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"Ванек" отмечает, что в одной из частей Николаева раздались взрывы.

Скриншот по телеграмм-каналу "Николаевский Ванек".

Перед этим украинские военные сообщали о новой группе беспилотников, направлявшихся в Николаевскую область.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога продолжается, отбой раздался в Одесской и Днепропетровской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:49. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предположительно сообщил о работе ПВО в регионе.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Николаевской ОВА Виталия Кима

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