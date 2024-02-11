В Херсоне раздались взрывы днем 11 февраля

В Херсоне прогремели громкие взрывы
В Херсоне в воскресенье, 11 февраля, раздались громкие взрывы. Российская армия атакует город с временно оккупированного левого берега.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.
Взрывы в Херсоне 11 февраля
По данным Мрочко, в Херсоне были слышны взрывы около 11:50. Оккупанты в очередной раз наносят удары по городу с оккупированного левобережья. Воздушная тревога в городе не объявлялась.
"В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ обстреливает прибрежные зоны с временно оккупированного левого берега", — говорится в сообщении.
Глава МВА призвал горожан не находиться на открытом пространстве и перейти к безопасным местам или укрытию.
Напомним, накануне, 10 февраля, российские войска также обстреливали Херсонщину. В этот день под прицелом оккупантов оказалась Токаревка. В результате вражеского удара ранение брюшной полости получил житель села.
Добавим, российские захватчики совершили атаку на центральную часть Херсона 5 февраля. В результате обстрела погибли четыре жителя города.
Читайте Новини.LIVE!