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В Херсоне прогремели громкие взрывы

11 февраля 2024 12:00
обновлено: 12:08
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Херсоне раздались взрывы днем 11 февраля
Образовавшаяся в результате обстрела Херсона воронка. Иллюстративное фото: Полиция Херсонской области / Telegram
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Херсоне в воскресенье, 11 февраля, раздались громкие взрывы. Российская армия атакует город с временно оккупированного левого берега.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

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По данным Мрочко, в Херсоне были слышны взрывы около 11:50. Оккупанты в очередной раз наносят удары по городу с оккупированного левобережья. Воздушная тревога в городе не объявлялась.

"В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ обстреливает прибрежные зоны с временно оккупированного левого берега", — говорится в сообщении.

Глава МВА призвал горожан не находиться на открытом пространстве и перейти к безопасным местам или укрытию.

Скриншот сообщения Мрочка
Скриншот поста Мрочка

Напомним, накануне, 10 февраля, российские войска также обстреливали Херсонщину. В этот день под прицелом оккупантов оказалась Токаревка. В результате вражеского удара ранение брюшной полости получил житель села.

Добавим, российские захватчики совершили атаку на центральную часть Херсона 5 февраля. В результате обстрела погибли четыре жителя города.

война
Херсон
взрыв
Украина
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оккупанты
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