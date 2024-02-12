Атака "шахедів" на Дніпропетровську область — в ОВА назвали наслідки

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська атакували "шахедами" Дніпропетровську область у ніч проти 12 лютого. Внаслідок цього жителі Павлоградського району залишилися без світла.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у понеділок, 12 лютого.

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Вночі українські захисники збили ракету над Новомосковським районом та знищили шість дронів над Павлоградським районом. При цьому атаки дронів на енергетичні об'єкти призвели до виникнення пожежі, яка була успішно локалізована пожежними службами.

"Без світла у Павлоградському районі залишаються близько 29 тис. абонентів. У Тернівці — 10 тис. абонентів без води", — повідомив Лисак.

Глава Дніпропетровської ОВА зазначив, що фахівці з енергетики активно працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури, намагаючись якнайшвидше відновити нормальне функціонування будинків та об'єктів інфраструктури.

Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 лютого у Херсоні пролунали потужні вибухи. Росія атакувала місто з тимчасово окупованого лівого берега.

Також вибухи лунали в Одесі 11 лютого під час багатогодинної повітряної тривоги на Одещині. Незабаром гучні вибухи пролунали й в Миколаєві.

Крім того, серія вибухів пролунала у Дніпрі пізно ввечері, 10 лютого. А перед цим Повітряні сили України повідомили про атаку ударних дронів.

Вибухи лунали в Одесі 11 лютого під час багатогодинної повітряної тривоги на Одещині. Незабаром гучні вибухи пролунали і в Миколаєві.