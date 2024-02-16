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ЗСУ знищили вже понад 400 тис. окупантів, — Генштаб

16 лютого 2024 08:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗСУ знищили вже понад 400 тис. окупантів, — Генштаб
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Розпочалася 723 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом українським військам вдалося ліквідувати вже понад 400 тисяч окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні у п'ятницю, 16 лютого. 

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Українська військова техніка
Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили три атаки ворога, на Лиманському — шість, а на Бахмутському — десять.

Українські військові
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще п'ять атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках", — йдеться у повідомленні.

На Мар’їнському напрямку українські військові продовжують стримувати противника поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 34 атаки.

Український військовий
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку українськими захисниками відбито три атаки противника південніше Пречистівки та в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник наступальних дій не вів.

На Херсонському напрямку ЗСУ надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив три безуспішні штурми.

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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати російської армії станом на 16 лютого:

  • особового складу — близько 400 300 (+1 210) осіб;
  • танків — 6 465 (+23) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 12 129 (+39) одиниць;
  • артилерійських систем — 9 641 (+21) одиниці;
  • РСЗВ — 984 (+0) одиниці;
  • засобів ППО — 671 (+0) одиниці;
  • літаків — 332 (+0) одиниці;
  • гелікоптерів — 325 (+0) одиниці;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 408 (+4) одиниці;
  • крилатих ракет — 1 895 (+13) одиниць;
  • кораблів/катерів — 25 (+0) одиниць;
  • підводні човни — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 12 716 (+25) одиниць;
  • спеціальної техніки — 1 528 (+4) одиниць. 
Втрати російської армії станом на 16 лютого
Втрати російської армії станом на 16 лютого. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, окупанти можуть завершити оточення деяких українських підрозділів в Авдіївці Донецькій області, якщо ЗСУ не проведуть успішних контратак. Наразі Сили оборони чинять запеклий спротив ворогу.

Також росіяни в Авдіївці Донецької області встановили триколор на тому самому місці, де Президент України Володимир Зеленський робив селфі. Наразі місто фактично оточене загарбниками.

війна
ЗСУ
Україна
окупанти
Генштаб ЗСУ

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