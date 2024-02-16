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ВСУ уничтожили уже более 400 тыс. оккупантов, — Генштаб

16 февраля 2024 08:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ВСУ уничтожили уже более 400 тыс. оккупантов, — Генштаб
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начались 723 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. В общей сложности украинским войскам удалось ликвидировать уже более 400 тысяч оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке в пятницу, 16 февраля.

Ситуация на направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Украинская военная техника
Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении ВСУ отразили три атаки врага, на Лиманском — шесть, а на Бахмутском — десять.

Украинские военные
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 28 атак врага в районах Авдеевки, Ласточкино и еще пять атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области. Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях", — говорится в сообщении.

На Марьинском направлении украинские военные продолжают сдерживать противника вблизи Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 34 атаки.

Украинский военный
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении украинскими защитниками отбиты три атаки противника южнее Пречистовки и в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник наступательных действий не вел.

На Херсонском направлении ВСУ продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Оккупанты не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил три безуспешных штурма.

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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери российской армии по состоянию на 16 февраля:

  • личного состава — около 400 300 (+1 210) человек;
  • танков — 6 465 (+23) единиц;
  • боевых бронированных машин — 12 129 (+39) единиц;
  • артиллерийских систем — 9 641 (+21) единицы;
  • РСЗО — 984 (+0) единицы;
  • средств ПВО — 671 (+0) единицы;
  • самолетов — 332 (+0) единицы;
  • вертолетов — 325 (+0) единицы;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 7 408 (+4) единицы;
  • крылатых ракет — 1 895 (+13) единиц;
  • кораблей/катеров — 25 (+0) единиц;
  • подводные лодки — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12 716 (+25) единиц;
  • специальной техники — 1528 (+4) единиц.
Утраты российской армии по состоянию на 16 февраля
Потери российской армии по состоянию на 16 февраля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, оккупанты могут завершить окружение некоторых украинских подразделений в Авдеевке Донецкой области, если ВСУ не проведут успешных контратак. Сейчас Силы обороны оказывают ожесточенное сопротивление врагу.

Также россияне в Авдеевке Донецкой области установили триколор на том же месте, где Президент Украины Владимир Зеленский делал селфи. В настоящее время город фактически окружен захватчиками.

война
ВСУ
Украина
оккупанты
Генштаб ВСУ

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