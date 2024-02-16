Що відбувається у Авдіївці прямо зараз, 3 ОШБр захищає місто, наступ росіян

Руїни Авдіївки. Фото: Telegram генерала Тарнавського

Бойові дії в районі Авдіївки дійшли до критичної межі, ситуація є настільки динамічною, що змінюється буквально щодня. Українське командування перекинуло на цей напрямок одну із найбоєздатніших бригад Збройних сил України, та чи зможе 3-я штурмова бригада втримати Авдіївку – читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Відлуння Залужного

На початку лютого ми вже писали про те, що ситуація в районі Авдіївки для українських підрозділів, які перебувають у цьому населеному пункті, серйозно погіршилася. Російські війська, не взявши місто лобовими, "м’ясними" штурмами, вирішили зайти з флангів, щоб перерізати логістичні лінії постачання зброї та боєприпасів.

У такій ситуації командування Збройних сил України просто змушене було ухвалювати якесь остаточне рішення щодо Авдіївки. І кілька днів тому з’явилася інформація про ухвалення такого рішення. Причому пізніше було уточнено, що це рішення нібито ухвалило ще попереднє командування ЗСУ, на чолі з генералом Валерієм Залужним.

Цим рішенням, очевидно, стало утримання позицій у Авдіївці — бо на цей напрямок перекинули один із найбоєздатніших резервних підрозділів Сил оборони України, Третю окрему штурмову бригаду. Командування 3ОШБр через свої медійні ресурси підтвердило факт термінового перекидання бригадних підрозділів.

Що відбувається в Авдіївці

Що ж побачила Третя штурмова прибувши до Авдіївки? Якщо говорити коротко, то — "ситуація надзвичайно критична". Російські війська продовжили наступ з метою перерізати єдину повноцінну транспортну артерію – Індустріальний проспект, який проходить повз 9-й квартал, головний опорний пункт підрозділів ЗСУ в цьому донбаському місті.

До речі, про опорні пункти. Підрозділи 3 ОШБр зайшовши до Авдіївки, виявили, що жодних підготовлених для повноцінного захисту міста позицій Сил оборони України там не залишилося. Вони були або захоплені, або зруйновані російськими військами.

А військ окупаційного контингенту навколо і уже частково на території Авдіївки дуже і дуже багато. Тільки за даними 3ОШБр, Росія нагнала на цей напрямок аж сім бригад. Підрозділи Третьої штурмової відразу ж після прибуття провели розвідку боєм, завдавши серйозної шкоди, аж до критичних уражень, двом російським бригадам.

Запасний шлях для ЗСУ

Втім, це не зупиняє російські війська, які продовжують наступати і намагаються повністю захопити Авдіївку. Про вогневий контроль над Індустріальним проспектом вже було сказано — втім, за словами речника оперативного-стратегічного угруповання українських військ "Таврія" Дмитра Лиховія, ЗСУ заздалегідь підготували резервну логістичну артерію.

Втім, ця артерія, по суті, є ґрунтовими дорогами, що ускладнює процес постачання зброї та часткового виведення підрозділів Збройних сил України, яке уже фактично почалося. Хоча, поки цей шлях функціонує і контролюється нашою армією, говорити про оточення авдіївського угруповання ЗСУ некоректно.

Ще однією ключовою точкою на мапі Авдіївки є 9-й квартал, про який Новини.LIVE раніше уже писали. Цей район багатоповерхівок, розташований на зручному для контролю над усім містом, поки що залишається під контролем української армії. І саме це дозволяє поки що триматися за Авдіївку, не здаючи її російським окупантам.

Різниця у кількості військ

Тож поки ЗСУ утримують 9-й квартал, росіяни не можуть заявляти про захоплення (чи, як говорять їхні медіапропагандисти, "визволення") Авдіївки. Та, зважаючи на те, що російське командування продовжує перекидати на цей напрямок усе нові й нові сили — можливо, єдиним розумним рішенням для командування Збройних сил України стане виведення усіх військ на заздалегідь підготовлені позиції за межами міста.

Це потрібно перш за все для того, аби уникнути оточення і полону українських військ. Недаремно ж новопризначений Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив днями, що не є прихильником "м’ясних штурмів" і вважає, що важливіше поберегти особовий склад, ніж втрачати його у безглуздій бійні зі значно переважаючими силами ворога.

А те, що кількість російських військ дуже велика, підтверджує наступна інформація OSINT-аналітиків. Вони стверджують, що втрати окупаційних підрозділів, згідно із перевіреними ними даними, у 13 разів перевищує українські. Звісно, у наступаючої сторони втрати завжди більші — але такий серйозний розрив означає, що сил на Авдіївку Росія кинула справді дуже багато.

Позиція Заходу

Ще один момент, який турбує західних аналітиків — це можливі українські втрати під Авдіївкою. Зокрема, втрати тієї ж Третьої штурмової, яка цілком могла б використовуватися як один із ключових підрозділів майбутнього контрнаступу-2024.

Ці аналітики наголосили, що може повторитися бахмутська ситуація, коли, тримаючи оборону в Бахмуті до останнього, українська армія нібито втратила забагато сил, що не дозволило провести ЗСУ повноцінний контрнаступ-2023.

Втім, тут виникають питання уже до самої позиції Заходу. Бо, як наголошував тодішній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, для повноцінного контрнаступу потрібна така кількість техніки (зокрема, літаків та далекобійних ракет), яку українська армія так і не отримала. Тож навряд чи можна приписувати те, що велика частина Запорізької області досі залишається окупованою, тільки кількості особового складу Сил оборони України.