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ЗСУ відійшли від села Ласточкине — що відомо

26 лютого 2024 12:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
ЗСУ відійшли від села Ласточкине — що відомо
Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Військові Збройних сил України відступили від села Ласточкине, що на Донеччині. Населений пункт розташований поблизу Авдіївки, за 6 км від міста, з якого українські воїни також нещодавно відійшли.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону в понеділок, 26 лютого.

Українські воїни відступили від Ласточкиного

"Підрозділи Збройних сил України здійснили вихід від села Ласточкине", — вказав речник.

Лиховій наголосив, що таке рішення було вимушеним та необхідним, щоб створити сильну оборону по лінії Орлівки, Тоненького, Бердичах. За його словами, відхід ЗСУ дасть можливість не допустити подальшого просування окупантів в західному напрямку.

Мапа просування російських військ Deep State
Мапа просування російських військ Джерело: Deep State

Нагадаємо, у ніч на 17 лютого стало відомо, що підрозділи ЗСУ покинули Авдіївку. Це сталося після кількох місяців безперервних штурмів російських військових.

Наразі на захід від Авдіївки точаться важкі бої з противником. Минулої доби росіяни здійснили декілька наступів на Степове та Бердичі. Проте ЗСУ відбили штурмові дії ворога.

Напередодні ЗСУ спростували інформацію про захоплення окупантами селища Ласточкине. Повідомлялося, що бійці лише відійшли на західну околицю населеного пункту, де тривають запеклі бої.

війна
ЗСУ
росіяни
Україна
Донецька область
Авдіївка
угрупування військ "Таврія"

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