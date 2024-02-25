ЗСУ спростували чутки РФ про захоплення селища Ласточкине

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Stringer

На Авдіївському напрямку українські військові не відійшли з Ласточкиного, як поширюють у Мережі. Бійці лише відійшли на західну околицю населеного пункту, де тривають запеклі бої.

Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в коментарі УП у неділю, 25 лютого.

Окупація Ласточкиного — в ЗСУ розвіяли чутки

Лиховій розповів, що Сили оборони відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, де зайняли завчасно підготовлені оборонні позиції. Повністю росіяни не окупували село.

"Наразі в населеному пункті тривають запеклі бої, ворог постійно застосовує керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони по позиціях українських воїнів", — сказав він.

Що передувало

Напередодні аналітики DeepState повідомили, шо росіяни окупували Ласточкине та продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку.

Скриншот допису DeepState

Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів із Авдіївки.

За даними командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, українські військові за весь час оборони Авдіївки ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів.

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що після захоплення Авдіївки на Донеччині армія РФ намагається штурмувати в районі населеного пункту Ласточкине. На цю ділянку фронту ворог кидає велику кількість військової техніки та особового складу.