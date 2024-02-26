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ВСУ отошли от села Ласточкино — что известно

26 февраля 2024 12:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
ВСУ отошли от села Ласточкино — что известно
Украинские военные. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Военные Вооруженных сил Украины отступили от села Ласточкино Донецкой области. Населенный пункт расположен возле Авдеевки, в 6 км от города, из которого украинские воины недавно отошли.

Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона в понедельник, 26 февраля.

Украинские воины отступили от Ласточкиного

"Подразделения Вооруженных сил Украины совершили выход от села Ласточкино", — указал спикер.

Лыховий подчеркнул, что такое решение было вынужденным и необходимым, чтобы создать сильную оборону по линии Орловки, Тоненького, Бердичах. По его словам, отход ВСУ позволит не допустить дальнейшего продвижения оккупантов в западном направлении.

Карта продвижения русских войск Deep State
Карта продвижения российских войск Источник: Deep State

Напомним, к западу от Авдеевки продолжаются тяжелые бои с противником. За сутки 26 февраля россияне совершили несколько наступлений на Степное и Бердичи. Однако ВСУ отбили штурмовые действия врага.

Ранее в сети распространили ложную информацию о том, что ВСУ якобы отошли из Ласточкиного на Авдеевском направлении. Однако бойцы только отошли на западную окраину населенного пункта, где сейчас продолжаются ожесточенные бои.

война
ВСУ
россияне
Украина
Донецкая область
Авдеевка
группировка войск "Таврия"

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