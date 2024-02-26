ВСУ отошли от села Ласточкино — что известно

Украинские военные. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Военные Вооруженных сил Украины отступили от села Ласточкино Донецкой области. Населенный пункт расположен возле Авдеевки, в 6 км от города, из которого украинские воины недавно отошли.

Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона в понедельник, 26 февраля.

Украинские воины отступили от Ласточкиного

"Подразделения Вооруженных сил Украины совершили выход от села Ласточкино", — указал спикер.

Лыховий подчеркнул, что такое решение было вынужденным и необходимым, чтобы создать сильную оборону по линии Орловки, Тоненького, Бердичах. По его словам, отход ВСУ позволит не допустить дальнейшего продвижения оккупантов в западном направлении.

Карта продвижения российских войск Источник: Deep State

Напомним, к западу от Авдеевки продолжаются тяжелые бои с противником. За сутки 26 февраля россияне совершили несколько наступлений на Степное и Бердичи. Однако ВСУ отбили штурмовые действия врага.

Ранее в сети распространили ложную информацию о том, что ВСУ якобы отошли из Ласточкиного на Авдеевском направлении. Однако бойцы только отошли на западную окраину населенного пункта, где сейчас продолжаются ожесточенные бои.