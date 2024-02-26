Жорстокі бої під Авдіївкою — на яких напрямках наступав ворог протягом доби
На захід від Авдіївки, що на Донеччині, точаться важкі бої. Окупанти протягом доби наступали на Степове, Бердичів, однак противника вдалося відбити. Також, ймовірно, ворог закріпився в крайніх хатах в Орлівці та на околицях Тоненького.
Про це повідомив телеграм-канал Deep State у понеділок, 26 лютого.
Наступи росіян на фронті біля Авдіївки
У Deep State зазначили, що ворог чотири рази намагався пробити оборону українських бійців у Степовому, проте всі спроби були відбиті ЗСУ. Також загарбники спробували прорватися до Бердичева, але українські бійці також відбили їх.
"Позавчора був накат південніше Степового, наші успішно відбилися", — додали в Deep State.
Крім того, ворожі війська намагалися закріпитися на околицях в Орлівці та Тоненькому. Наразі інформація офіційно не підтверджена.
"Південніше Сєверного ворог наступав також, мав частковий успіх", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у мережі поширили неправдиву інформацію про те, що ЗСУ нібито відійшли з Ласточкиного на Авдіївському напрямку. Бійці лише відійшли на західну околицю населеного пункту, де тривають запеклі бої.
Також ми писали про те, що бійці 23-ї ОМБр знищили російського окупанта на Авдіївському напрямку. Для цього вони використали ударний дрон.
Читайте Новини.LIVE!