Жорстокі бої під Авдіївкою — на яких напрямках наступав ворог протягом доби

Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

На захід від Авдіївки, що на Донеччині, точаться важкі бої. Окупанти протягом доби наступали на Степове, Бердичів, однак противника вдалося відбити. Також, ймовірно, ворог закріпився в крайніх хатах в Орлівці та на околицях Тоненького.

Про це повідомив телеграм-канал Deep State у понеділок, 26 лютого.

Наступи росіян на фронті біля Авдіївки

У Deep State зазначили, що ворог чотири рази намагався пробити оборону українських бійців у Степовому, проте всі спроби були відбиті ЗСУ. Також загарбники спробували прорватися до Бердичева, але українські бійці також відбили їх.

"Позавчора був накат південніше Степового, наші успішно відбилися", — додали в Deep State.

Крім того, ворожі війська намагалися закріпитися на околицях в Орлівці та Тоненькому. Наразі інформація офіційно не підтверджена.

"Південніше Сєверного ворог наступав також, мав частковий успіх", — йдеться в повідомленні.

Мапа наступів ворога. Джерело: Deep State

Нагадаємо, у мережі поширили неправдиву інформацію про те, що ЗСУ нібито відійшли з Ласточкиного на Авдіївському напрямку. Бійці лише відійшли на західну околицю населеного пункту, де тривають запеклі бої.

Також ми писали про те, що бійці 23-ї ОМБр знищили російського окупанта на Авдіївському напрямку. Для цього вони використали ударний дрон.