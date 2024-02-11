ЗСУ приземлили практично всі "Шахеди" — скільки збили за ніч

Робота ППО під час обстрілів. Фото: MinistryofDefence.UA

Російські війська атакували Україну ударними дронами у ніч проти 11 лютого. Втім, Збройним силам України вдалося збити 40 дронів противника.

Про це повідомили Повітряні сили України у неділю, 11 лютого.

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Знищення ударних дронів 11 лютого

У ніч на 11 лютого 2024 року ворожі сили здійснили атаку, використавши 45 дронів типу "Shahed-136/131", запущених із районів Балаклави та мису Чауда у Криму.

Для відбиття цієї атаки було задіяно підрозділи протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сили оборони України, а також засоби радіоелектронної боротьби.

У ході оборонних дій вдалося знищити 40 дронів супротивника у територіальних межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Повідомлення Повітряних сил України. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Київській міській військовій адміністрації назвали кількість збитих дронів цієї ночі.

Також серія вибухів пролунала у Дніпрі пізно ввечері, 10 лютого. А перед цим Повітряні сили України повідомили про атаку ударних дронів.

Вибухи лунали в Одесі 11 лютого під час багатогодинної повітряної тривоги на Одещині. Незабаром гучні вибухи пролунали і в Миколаєві.

Крім того, Росія почала застосовувати на лінії фронту "розумні безпілотники", ключовою перевагою яких є наявність технології машинного зору.