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Оккупанты начали использовать дроны с машинным зрением

10 февраля 2024 23:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты начали использовать дроны с машинным зрением
Российский оккупант с дроном. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты начали использовать "умные дроны" на фронте. Их преимуществом является то, что беспилотники обладают машинным зрением.

Об этом рассказал украинский военнослужащий и эксперт по радиотехнологиям Сергей Флеш в эфире телемарафона в субботу, 10 февраля.

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По словам военного, впервые такой дрон был зафиксирован на Херсонском направлении около трех недель назад. Новые вражеские беспилотники способны обходить средства РЭБ.

"Россияне пытались атаковать катер нашей морской пехоты и не могли это сделать, потому что он был перекрыт средствами РЭБ. И они запустили тестовый образец такого дрона с машинным зрением, который навел и поразил", — рассказал Флеш.

Напомним, американское издание Defense One сообщило, что российские оккупанты используют спутниковые устройства SpaceX Starlink в Украине. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил эту информацию.

Также мы писали, что российские захватчики продолжают сосредоточивать ресурсы и усилия на Авдеевском направлении. Основной целью врага является установление контроля над логистическими способами обеспечения украинских подразделений.

война
россияне
Украина
оккупанты
дроны

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