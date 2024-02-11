ВСУ приземлили практически все "Шахеды" — сколько сбили за ночь
Российские войска атаковали Украину ударными дронами в ночь на 11 февраля. Впрочем, Вооруженным силам Украины удалось сбить 40 дронов противника.
Об этом сообщили Воздушные силы Украины в воскресенье, 11 февраля.
Уничтожение ударных дронов 11 февраля
В ночь на 11 февраля 2024 года вражеские силы осуществили атаку, использовав 45 дронов типа "Shahed-136/131", запущенных из районов Балаклавы и мыса Чауда в Крыму.
Для отражения этой атаки были задействованы подразделения противовоздушной обороны, мобильные огневые группы Воздушных сил и Силы обороны Украины, а также средства радиоэлектронной борьбы.
В ходе оборонительных действий удалось уничтожить 40 дронов противника в территориальных пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.
Напомним, в Киевской городской военной администрации назвали количество сбитых дронов этой ночью.
Также серия взрывов раздалась в Днепре поздно вечером, 10 февраля. А перед этим Воздушные силы Украины сообщили об атаке ударных дронов.
Взрывы звучали в Одессе 11 февраля во время многочасовой воздушной тревоги в Одесской области. Вскоре громкие взрывы раздались и в Николаеве.
Кроме того, Россия стала применять на линии фронта "умные беспилотники", ключевым преимуществом которых является наличие технологии машинного зрения.
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