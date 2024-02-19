ЗМІ назвали п'ять напрямків, де наступає Росія, — "найгарячіші" точки фронту

Російські окупанти в Україні. Фото: Atlantic Council

Зараз Росія веде наступальні дії одразу на п'яти напрямках: Авдіївському, Мар'їнському, Роботинському, Кремінському та Бахмутському. Окупаційна армія намагається повернути території, які Збройні сили України звільнили під час контрнаступів у 2022 та 2023 роках.

Про це повідомляє The New York Times.

На яких ділянках фронту наступає Росія

Російські війська 18 лютого захопили українську фортецю Авдіївку, що стало першою великою перемогою Москви на полі бою після взяття Бахмута в травні 2022 року. Втім, на цьому окупанти не зупинилися. На фронті є п'ять великих точок, де Росія намагається проводити наступальні дії.

Йдеться про Авдіївський, Мар'їнський, Роботинський, Кремінський та Бахмутський напрямки.

Напрямки, де наступає Росія. Фото: The New York Times

Російська Федерація накопичила до 40 тисяч військових у районі Маріуполя та близько 110 тисяч у районі Куп'янська та Лимана. За даними начальника відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія, поблизу Роботиного у Запорізькій області окупанти зосередили більше військ, ніж на фронті в Авдіївці.

Росія намагається повернути території, які ЗСУ звільнили під час контрнаступів у 2022 та 2023 роках.

"Схоже, що росіяни поставили собі за мету штурмом добитися там якогось успіху, як вони намагаються це зробити в Авдіївці", — сказав він.

Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів із Авдіївки.

Коментуючи таке рішення, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне всі окуповані території, головне, щоб всі в це вірили, бо це факт.

Водночас заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що сьогодні Авдіївка для росіян є найбільшим цвинтарем.

За даними командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, українські військові за весь час оборони Авдіївки ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів.