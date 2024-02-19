Наступ Росії біля Авдіївки — в ISW оцінили можливості окупантів

Російські окупанти в Україні. Фото: росЗМІ

Українські військові зможуть створити нові рубежі оборони неподалік Авдіївки, що призведе до кульмінації російського наступу в цьому районі. Коли загарбники зустрінуться з відносно свіжими українськими підрозділами, які займають підготовлені оборонні позиції, їхній наступ закінчиться остаточно.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Сили оборони здатні зупинити наступ РФ біля Авдіївки

Міноборони Росії заявило, що 18 лютого частини російського центрального угруповання військ повністю захопили Авдіївку, просунувшись у цьому районі на 8,6 кілометра. Водночас у відомстві наголосили, що російські війська продовжують наступальні операції з захоплення додаткової території в Донецькій області.

Також кілька російських воєнкорів 18 лютого заявили, що українські сили не мають добре підготовлених оборонних позицій на захід від Авдіївки і що російські війська зможуть просунутися далі в західну Донецьку область в тилу "запанікованих" і "дезорганізованих" українських сил, які відступають з Авдіївки.

"Однак ISW досі не спостерігало кадри безладного виведення українських військ на підтвердження цих російських претензій і очікувало б побачити такі кадри, якщо виведення було неорганізованим у великих масштабах, враховуючи звичайні моделі російських джерел, які мають доступ до таких матеріалів", — спростовують чутки росіян аналітики.

Водночас один російський мілблогер стверджував, що широкомасштабний крах Авдіївського фронту є "малоймовірним", оскільки українські сили відходять на підготовлені оборонні рубежі.

Карта бойових дій біля Авдіївки. Фото: ISW

Наявні в аналітиків зображення не підтверджують інформацію росіян, що українські військові не мають підготовлених оборонних позицій на захід від Авдіївки. Українське командування нещодавно також направило нові підрозділи на фронт до Авдіївки для контратаки по наступаючих російських військах і забезпечення коридору евакуації для українських підрозділів, які відступають з Авдіївки.

"Ці новостворені підрозділи, ймовірно, зможуть створити й утримувати оборонні позиції проти російських сил, деградованих їхніми нападами на місто на захід від Авдіївки. А російські сили, які зазнали великих втрат в особовому складі та техніці під час захоплення Авдіївки, ймовірно, досягнуть кульмінації, коли вони зіткнуться з відносно свіжими українськими підрозділами, які займають підготовлені оборонні позиції", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів із Авдіївки.

Коментуючи таке рішення, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне всі окуповані території, головне, щоб всі в це вірили, бо це факт.

Водночас заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що сьогодні Авдіївка для росіян є найбільшим цвинтарем.

Раніше Олександр Тарнавський повідомив, що українські військові за весь час оборони Авдіївки ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів.