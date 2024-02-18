Жорин заявил, что Авдеевка стала для россиян "самым большим кладбищем"
Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что на сегодняшний день Авдеевка для россиян является крупнейшим кладбищем. В руинах города разбросаны "в буквальном смысле тысячи трупов" российских оккупантов.
Об этом он написал в своем Telegram в воскресенье, 18 февраля.
Масштабные потери российских оккупантов в Авдеевке
"Шок от осознания объемов потерь уже вылезает даже на их пабликах, где они, например, пишут о почти полутора тысячах жмуров за одни сутки. И я уверен, что общие потери за все время обороны Авдеевки — больше, чем 47 тысяч", — подчеркнул Жорин.
Однако военный призвал украинцев не радоваться потерям врага, ведь Россия все время наращивает свои силы и усиливает мобилизацию.
"Они готовы бросить на взятие следующего, даже маленького города, и больше", — заверил экс-командир полка "Азов".
Напомним, ранее Александр Тарнавский сообщил, что украинские военные за все время обороны Авдеевки ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов.
Также Максим Жорин показал кадры уличных боев в Авдеевке глазами украинского военного.
Читайте Новини.LIVE!