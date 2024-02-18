Жорин заявил, что Авдеевка стала для россиян "самым большим кладбищем"

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что на сегодняшний день Авдеевка для россиян является крупнейшим кладбищем. В руинах города разбросаны "в буквальном смысле тысячи трупов" российских оккупантов.

Об этом он написал в своем Telegram в воскресенье, 18 февраля.

Масштабные потери российских оккупантов в Авдеевке

"Шок от осознания объемов потерь уже вылезает даже на их пабликах, где они, например, пишут о почти полутора тысячах жмуров за одни сутки. И я уверен, что общие потери за все время обороны Авдеевки — больше, чем 47 тысяч", — подчеркнул Жорин.

Скриншот сообщения из российских Telegram-каналов. Источник: Максим Жорин

Однако военный призвал украинцев не радоваться потерям врага, ведь Россия все время наращивает свои силы и усиливает мобилизацию.

"Они готовы бросить на взятие следующего, даже маленького города, и больше", — заверил экс-командир полка "Азов".

Скриншот сообщения из Telegram Максима Жорина

Напомним, ранее Александр Тарнавский сообщил, что украинские военные за все время обороны Авдеевки ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов.

Также Максим Жорин показал кадры уличных боев в Авдеевке глазами украинского военного.