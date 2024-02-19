СМИ назвали пять направлений, где наступает Россия, — самые "горячие" точки фронта

Российские оккупанты в Украине. Фото: Atlantic Council

Сейчас Россия ведет наступательные действия сразу на пяти направлениях: Авдеевском, Марьинском, Работинском, Кременском и Бахмутском. Оккупационная армия пытается вернуть территории, которые Вооруженные силы Украины освободили во время контрнаступлений в 2022 и 2023 годах.

Об этом сообщает The New York Times.

На каких участках фронта наступает Россия

Российские войска 18 февраля захватили украинскую крепость Авдеевку, которая стала первой великой победой Москвы на поле боя после взятия Бахмута в мае 2022 года. Впрочем, на этом оккупанты не остановились. На фронте есть пять крупных точек, где Россия пытается проводить наступательные действия.

Речь идет об Авдеевском, Марьинском, Работинском, Кременском и Бахмутском направлениях.

Направления, где наступает Россия. Фото: The New York Times

Российская Федерация накопила до 40 тысяч военных в районе Мариуполя и около 110 тысяч в Купянске и Лимане. По данным начальника отдела по связям с общественностью ОВСУ "Таврия" Дмитрия Лиховия, вблизи Работино в Запорожской области оккупанты сосредоточили больше войск, чем на фронте в Авдеевке.

Россия пытается вернуть территории, которые ВСУ освободили во время контрнаступлений в 2022 и 2023 годах.

"Похоже, что россияне поставили своей целью штурмом добиться там какого-то успеха, как они пытаются это сделать в Авдеевке", — сказал он.

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Комментируя такое решение, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет все оккупированные территории, главное, чтобы все в это верили, потому что это факт.

В то же время заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что сегодня Авдеевка для россиян является самым большим кладбищем.

По данным командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, украинские военные за все время обороны Авдеевки ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов.