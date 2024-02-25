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В Авдіївці бійці Третьої штурмової бригади за 15 хвилин знищили 30 окупантів

25 лютого 2024 09:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Авдіївці бійці Третьої штурмової бригади за 15 хвилин знищили 30 окупантів
Український військовий на фронті. Фото: пресслужба Третьої штрумової бригади
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Бійці Третьої штурмової бригади за 15 хвилин знищили три російські БМП та 30 окупантів в Авдіївці, що на Донеччині. Таким чином військові розгромили штурм ворога.

Відповідне відео роботи українських військових опублікували в пресслужбі Третьої штурмової бригади

Як вдалося знищити російських загарбників

Під час того, як підрозділи Третьої штурмової бригади заходили в місто,  вони зачистили та вирівняли позиції в єдину лінію оборони. 

Увага! Відео містить чутливі кадри та нецензурну лексику! 18+!

"Так, одну з них, "Ракету", зайняли бійці 2-ї та 3-ї рот 2-го штурмового бату. І ворог розпочав її штурм. Одна за іншою БМП доставляли ворожий десант впритул до "Ракети". Але моментальна реакція бійців, відкриття щільного вогню з кулеметів, стрілецької зброї, РПГ — і піхота противника почала сипатись", — зазначили у повідомленні.

Розгром окупантів

Під час бою, де були неспівмірні сили, воїни знищували техніку та особовий склад армії РФ. 

"Промовисті кадри підтвердження свого розгрому виклали в мережу й самі окупанти. Надпотужна зграйна робота за участі штурмових груп "Вовча зграя", "Десептикони" та "NC13"", — додали у пресслужбі бригади. 

Нагадаємо, український військовий розповів, що втрати армії РФ в Авдіївці є рекордними за два роки повномасштабного вторгнення. 

Також раніше Третя штурмова бригада показала відео боїв в Авдіївці, куди бійців перекинули для підсилення української оборони. 

Донецька область
окупанти
Авдіївка
війна в Україні
штурмова бригада

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