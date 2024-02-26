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Жестокие бои под Авдеевкой — на каких направлениях наступал враг в течение суток

26 февраля 2024 08:32
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Жестокие бои под Авдеевкой — на каких направлениях наступал враг в течение суток
Украинские военные. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

К западу от Авдеевки на Донетчине продолжаются тяжелые бои. Оккупанты в течение суток наступали на Степное, Бердичев, однако противника удалось отбить. Также, вероятно, враг закрепился в крайних домах в Орловке и в окрестностях Тоненького.

Об этом сообщил телеграм-канал Deep State в понедельник, 26 февраля.

Наступления россиян на фронте возле Авдеевки

В Deep State указали, что враг четырежды пытался пробить оборону украинских бойцов в Степном, однако все попытки были отбиты ВСУ. Также захватчики попытались прорваться в Бердичев, но украинские бойцы отбили их.

"Позавчера был накат южнее Степного, наши успешно отбились", — добавили в Deep State.

Кроме того, вражеские войска пытались закрепиться на окрестностях Орловки и Тоненького. Пока информация официально не подтверждена.

"Южнее Северного враг наступал также, имел частичный успех", — говорится в сообщении.

Карта наступлений врага. Источник: Deep State
Карта наступлений врага. Источник: Deep State

Напомним, в сети распространили ложную информацию о том, что ВСУ якобы отошли из Ласточкиного на Авдеевском направлении. Бойцы только отошли на западную окраину населенного пункта, где продолжаются ожесточенные бои.

Также мы писали о том, что бойцы 23-й ОМБр уничтожили российского оккупанта на Авдеевском направлении. Для этого они использовали ударный дрон.

война
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оккупанты
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