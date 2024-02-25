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Бійці 23 бригади з дрона ліквідували окупанта на Авдіївському напрямку

25 лютого 2024 17:26
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Бійці 23 бригади з дрона ліквідували окупанта на Авдіївському напрямку
Російський окупант перед ліквідацією. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці 23 окремої механізованої бригади знищили російського окупанта на Авдіївському напрямку. Для цього вони використали ударний дрон.

Про це повідомила пресслужба 23 бригади у Facebook у неділю, 25 лютого, та показала відповідне відео. 

Знищення окупантів на Авдіївському напрямку

"Розпочався третій рік нашої боротьби з російськими окупантами. Щоденно ми знищуємо тих, хто прийшов з війною на нашу землю", — йдеться у повідомленні військових. 

На відео видно, як покинутий окупант один лежить у невеликому окопі, однак український дрон його знайшов та скинув боєприпас. Під кадри цієї операції наші захисники поставили звук з соціальних мереж, де Президент України Володимир Зеленський закликає окупантів "курити там, де ще не попало".

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади за 15 хвилин знищили три російські БМП та 30 окупантів в Авдіївці, що на Донеччині. Таким чином військові розгромили штурм ворога.

Раніше Третя штурмова бригада показала відео боїв в Авдіївці, куди бійців перекинули для підсилення української оборони. 

Український військовий також розповів, що втрати армії РФ в Авдіївці є рекордними за два роки повномасштабного вторгнення. 

обстріли
окупанти
дрони
Авдіївка
війна в Україні

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